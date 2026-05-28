Αγοράκι εννέα ετών βρέθηκε νεκρό στην περιοχή Ζαγορά στο Πήλιο – Φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στην περιοχή Ζαγορά στο Πήλιο, όταν βρέθηκε νεκρό ένα 9χρονο αγοράκι, το πρωί της Πέμπτης 27 Μαΐου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το παιδί βρήκαν οι γονείς του στο κρεβάτι του, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του.

Άμεσα ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.