Σε σταθερή κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι που φέρεται να κακοποιήθηκε στα Χανιά

Το παιδί πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη

Μετά τη διαδικασία της αφύπνισης που ξεκίνησε χθες, περίπου πέντε ημέρες μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το 3χρονο κορίτσι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που νοσηλεύεται με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και τραύματα στο σώμα, χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκη, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, ενώ το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.