Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης του 3χρονου κοριτσιού που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί

Μετά από περίπου πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης στο τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να κοκοποιήθηκε.

Την ανακοίνωση για την αφύπνιση έκανε ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης. Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία που θα δώσει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας, ενώ κρίσιμο ρόλο αναμένεται να έχει και η εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστούν βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Η 25χρονη Ρομά και ο 27χρονος σύντροφός της πακιστανικής υπηκοότητας παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ ήδη έχουν απαγγελθεί και πρόσθετες κατηγορίες, όπως της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η μητέρα φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις Αρχές. Και οι δύο είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για αυτόφωρες διαδικασίες, λαμβάνοντας προθεσμίες για απολογίες.

Την ίδια ώρα, τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου – σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος – έχει υπάρξει άμεση κινητοποίηση για την προστασία, ένδυση και ψυχολογική στήριξή τους, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του προσωπικού.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του «Χαμόγελου του Παιδιού», που ανταποκρίθηκε άμεσα σε ανάγκες για ρουχισμό και παιχνίδια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμεναν τα παιδιά σε αποθήκη στο Ακρωτήρι.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να εστιάζει στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ η κατάσταση του 3χρονου κοριτσιού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αφύπνισης.