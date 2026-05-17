Μείωση άνω του 60% στα τροχαία το α’ τετράμηνο του 2026 στα Χανιά

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Στο α' τετράμηνο του 2026 διαπιστώθηκε μείωση κατά 61,90% στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, στα Χανιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την υιοθέτηση ασφαλών κυκλοφοριακών συμπεριφορών, το Τμήμα Τροχαίας Χανίων συνεχίζει τις συντονισμένες δράσεις του στο πεδίο της ενημέρωσης των πολιτών, του ελέγχου της οδηγικής συμπεριφοράς και της βεβαίωσης επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται τόσο με την πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων όσο και με τη σοβαρότητα των τραυματισμών σε αυτά.

Τα αποτελέσματα είναι θετικά και συγκεκριμένα, δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι δύο την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι), τα σοβαρά τροχαία μειώθηκαν από δύο σε ένα, ενώ τα ελαφρά από 17 σε επτά, δηλαδή μείωση κατά ποσοστό 58,8%.

Στο πλαίσιο των δράσεων διενεργήθηκε εκτεταμένος αστυνομικός έλεγχος τόσο στο αστικό κέντρο όσο και στην ενδοχώρα, με έμφαση σε παραβάσεις που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων και τη βαρύτητα των συνεπειών τους. Οι διενεργηθέντες έλεγχοι τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην ενδοχώρα των Χανίων αυξήθηκαν κατά 15,99%.

Οι βεβαιωθείσες παραβάσεις τετραμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν: Μη χρήση ζώνης 552 (έναντι 403 πέρυσι), μη χρήση κράνους 339 (έναντι 336 πέρυσι), οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος 169 (έναντι 295 πέρυσι), οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου 264 (έναντι 240 πέρυσι) και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης 268 (έναντι 573 πέρυσι).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ευαισθητοποίηση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία της περιοχής, με επισκέψεις αστυνομικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 45 ενημερωτικές δράσεις (έναντι 10 πέρυσι) τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 3.870 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες. Στις δράσεις παρουσιάστηκαν κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς κυκλοφορίας, οι συνέπειες της αμέλειας και της παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας, η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (κράνος, ζώνη ασφαλείας), καθώς και υλικό ευαισθητοποίησης για μαθητές και γονείς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων επιχειρείται, σύμφωνα με τους αρμόδιους της Τροχαίας, η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.