Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στις παλιές δικαστικές φυλακές των Χανίων

Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του

Σήμανε συναγερμός στην αστυνομία των Χανίων νωρίς σήμερα το απόγευμα, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακέ (κτίριο πίσω από τα δικαστήρια Χανίων).

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες επρόκειτο για άνδρα περίπου 45 ετών, που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, πριν μερικές ημέρες, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ενώ σημειώνεται ότι το κτήριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και είθισται να αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής, άστεγων ανθρώπων.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο εξ αυτών.