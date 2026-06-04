ΠΑΣΟΚ: «Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη ‘θλίψη’ και την ‘οργή’ για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας»

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Σκληρή απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του για τον πληθωρισμό

«Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη ”θλίψη” και την ”οργή” για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τα απανωτά ρεκόρ του πληθωρισμού στη χώρα μας στη μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο», για να σχολιάσει: «Μόνο που δεν είναι δημόσιος σχολιαστής αλλά εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε στρατηγικά να αυξηθεί αυτή η εξάρτηση. Είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε οι φορολογούμενοι να πληρώσουν 1,5 δισ. για τη σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα της ΔΕΗ, την ”Πτολεμαΐδα V”, που σήμερα μετατρέπουν σε μονάδα φυσικού αερίου».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει επιπλέον «για το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη για τη συσχέτιση πληθωρισμού- Ταμείου Ανάκαμψης» πως «το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να συγχέει τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με τους πόρους που έχουν περάσει πραγματικά στην οικονομία». Τονίζει ότι «η είσπραξη πόρων από το Ταμείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα χρήματα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά και τροφοδοτούν τη ζήτηση» και πως «η Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την πραγματική αξιοποίηση των πόρων».

«Αν ο υψηλός πληθωρισμός οφειλόταν κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που ”πέφτουν στην οικονομία”, τότε οι χώρες με μεγαλύτερη πραγματική απορρόφηση θα έπρεπε να εμφανίζουν και υψηλότερο πληθωρισμό. Τέτοια συσχέτιση δεν υπάρχει», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατόπιν των παραπάνω το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η αλήθεια είναι απλή» και είναι η εξής: «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη».