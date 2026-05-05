Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα 16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin: «Άλλο εργαλειοποίηση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τα θύματα»

«Πάνω στο έγκλημα αυτό χύθηκαν δυστυχώς πολλά κροκοδείλια δάκρυα»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαέξι χρόνων από την τραγωδία με τους νεκρούς σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας, δηλώνει ότι είναι «άλλο εργαλειοποίηση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τα θύματα», ενώ υπενθυμίζει, μέσω ανάρτησής της στο facebook, τη συζήτηση στη Βουλή (12/5/2025) της επίκαιρης ερώτησής της για το θέμα, επισημαίνοντας ότι «σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, 16 χρόνια από το έγκλημα στη Marfin, δεν έχει αλλάξει τίποτε: Ίδια η ατιμωρησία, ίδια η υποκρισία, ίδια η αλαζονεία».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι «οι άνθρωποι, εργαζόμενοι που δεν τους άφησε η διοίκηση της Τράπεζας να απεργήσουν, έπεσαν θύματα ενός στυγερού εγκλήματος, που στιγμάτισε τη χώρα και την κοινωνία», καθώς και ότι «πάνω στο έγκλημα αυτό χύθηκαν δυστυχώς πολλά κροκοδείλια δάκρυα και παίχτηκαν ανήθικα πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων, αλλά η ατιμωρησία ζει και βασιλεύει, όπως και ο κ. Χρυσοχοΐδης, που κάθε τόσο εξαγγέλλει διαλεύκανση για τους φυσικούς αυτουργούς».

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζει: «Δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε Δικαιοσύνη για τα θύματα».