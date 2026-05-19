Ψηφίστηκε στην Βουλή η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Θα σας συνοδεύει αυτό κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που προέρχεται από το κόμμα σας», αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το ΠΑΣΟΚ

Κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια, έγιναν δεκτές οι δύο αιτήσεις των εισαγγελικών Αρχών να αρθεί η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη αίτηση ασυλίας αφορά σε μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος της κας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 162 βουλευτές, κατά 53 και 13 βουλευτές ψήφισαν "παρών". Η δεύτερη αίτηση άρσης ασυλίας είναι μετά μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, στο δικαστήριο στη Λάρισα. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά ψήφισαν 54 βουλευτές και 13 βουλευτές δήλωσαν "παρών".

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βαρύνεται με κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με την παράνομη βιντεοσκόπηση δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών οργάνων και με τη δημοσιοποίηση των βίντεο αυτών στα κοινωνικά δίκτυα, στη συνέχεια. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό Ποινικό Κώδικα, όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κας Κωνσταντοπούλου, είπε ο κ. Φλωρίδης.

Τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Θα σας συνοδεύει αυτό κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που προέρχεται από το κόμμα σας και έδειξε τι γενίτσαρος είναι, που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης από την αποθήκη των άχρηστων υλικών, συμπράξατε μαζί του την ώρα που βγαίνει η Διαμαντοπούλου από το κόμμα σας και λέει η αντίθεση με τη ΝΔ είναι μέχρι τις εκλογές, μετά βλέπουμε, την ώρα που εξοικονομούνται ψευδείς διώξεις και στοχοποίηση, για την πιο ενοχλητική αρχηγό, εκείνη την ώρα εσείς απείχατε από την ψηφοφορία για τη μήνυση Γεωργιάδη. Και ψηφίσατε ”ναι” σε άρση ασυλίας πολιτικής αρχηγού η οποία υπερασπίζεται γονείς και συγγενείς απέναντι στη δικαστική διαπλοκή που οδήγησε στο να μην έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα κατασχεμένα βίντεο. Αλήθεια; Έτσι μεταχειρίζεστε τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστω και αν έχετε αυτό το ρόλο από καραμπόλα; Μόνο τα τσιράκια του Φλωρίδη με κατήγγειλαν, επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς οι ίδιοι που θάβουν όλες τις υποθέσεις. Τιμή μου να με καταδιώκει ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στη συζήτηση που προηγήθηκε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση των δύο αιτήσεων άρσης της βουλευτικής της ασυλίας και κατήγγειλε ότι έχουν συντελεστεί ακραίες παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής και δεν τηρήθηκε η συνταγματική τάξη διότι αφενός θα έπρεπε να προηγηθεί η συζήτηση επί άλλων αιτήσεων άρσης ασυλίας άλλων βουλευτών που για άγνωστο λόγο τις… «κλωσάει» η Βουλή, αφετέρου κλήθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας προτού λάβει γνώση του περιεχομένου των δικογραφιών. Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι η μήνυση από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη συνιστά «ψευδοδικογραφία», είναι μήνυση που κατατέθηκε από τον κ. Γεωργιάδη στις 16 Φεβρουαρίου ενώ η δική της μήνυση εναντίον του είναι προγενέστερη, κατατέθηκε 29 Ιανουαρίου, και παρ΄όλα αυτά, ακόμα δεν έχει διαβιβαστεί ή δεν έχει εισαχθεί για την κρίση της Βουλής. Η μήνυση αυτή είναι άκυρη, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατήγγειλε «στημένη διαδικασία άρσης ασυλίας από έναν φασίστα».

Ως προς την ουσία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο κ. Γεωργιάδης θέλησε να την εκδικηθεί όταν τον κατήγγειλε ότι πήγε να συγκαλύψει το έγκλημα στη «Βιολάντα», που αφορά «και την κυβέρνηση και τον εν ενεργεία υπουργό», δηλώνοντας στη Βουλή «θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σε βάλω φυλακή», «αφού προηγουμένως είχε επίσης δηλώσει ότι έχει φίλους αστυνομικούς που τον ειδοποιούν τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα και για το πώς κινούνται οι πολιτικοί του αντίπαλοι». «Η πρόθεση είναι να κατασιγαστώ εγώ, να κατασιγαστώ, για τον ρόλο μου στις υποθέσεις διαφθοράς, είτε είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε είναι η υπόθεση των Τεμπών είτε είναι η υπόθεση των υποκλοπών» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Ως προς το δεύτερο αίτημα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «δύο επίορκες λειτουργοί, που λέγονται Β.Μ. και Μ.Χ., κατελήφθησαν να παραβιάζουν το καθήκον τους στη δίκη, σε σχέση με τα βίντεο, που με ενέργειες της και με ενέργειες συναδέλφων της κατασχέθηκαν, ενώ κρύβονταν επί τρία χρόνια». Προσέθεσε ότι την ημέρα που επρόκειτο τελικά να χορηγηθούν τα αντίγραφα «η μια δικαστής, η οποία θα χορηγούσε τα αντίγραφα, λιποθύμησε, ήταν για καιρό ασθενής και τα αντίγραφα δεν χορηγούνταν και στη συνέχεια βρέθηκε άλλη δικαστής η Μ.Χ. που είπε ότι θα χορηγηθούν τα αντίγραφα και ακολούθως η δικαστής Β.Μ. είπε στη Μ.Χ. ”γιατί τα χορηγείς;” και έτσι ανακάλεσε την απόφαση». «Αυτές είναι δικαστίνες που έχουν προβληθεί στο πανελλήνιο. Η κα Μ.Χ. ανακάλεσε την χορήγηση αποδεικτικού υλικού, για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτές οι δικαστίνες, προτού κάνουν αυτή τη μήνυση σε βάρος μου, καταμηνύθηκαν από τέσσερις συγγενείς. Κι εγώ είμαι δικηγόρος στους τρεις από τους τέσσερις συγγενείς. Μετά από αυτό ο κ. Φλωρίδης μαζί με τον κ. Σεβαστίδη, οργάνωσαν οι δικαστίνες αυτές να κάνουν μηνύσεις σε εμένα, σε άλλους συνηγόρους και στους συγγενείς, λέγοντας ψέματα ακόμα και ότι καταλάβαμε τον χώρο», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι έχουν καταθέσει ενόρκως δύο αστυνομικοί ότι δεν έγινε κατάληψη του χώρου. Κατήγγειλε επίσης ότι στους προαγόμενους δικαστές εντάσσεται και ο κ. Σεβαστίδης και η «επίορκη» δικαστίνα, που αξιοποιήθηκαν σε αυτή τη μεθόδευση.

Ως προς τη θέση των κομμάτων και με τη σειρά που ζήτησαν τον λόγο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης μίλησε για αξιοποίηση των θεσμών αλά κάρτ, για τακτική εξολόθρευσης πολιτικών αντιπάλων, άλλοτε δια φωτογραφικών τροπολογιών και άλλοτε δια φαιδρών κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ενέταξε μάλιστα την τροπολογία για την αναστολή της χρηματοδότησης του κόμματος των «Σπαρτιατών», σημειώνοντας ότι αν αντίστοιχη εμβόλιμη τροπολογία είχε ψηφιστεί μετά τη δολοφονία του εκπαιδευτικού Νίκου Τεμπονέρα, τότε θα ήταν αμφίβολο ότι εντός Βουλής θα βρίσκονταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζονται εάν ένα κόμμα εκλεγμένο από τον ελληνικό λαό, δικαιούται κρατικής επιχορήγησης ή όχι. «Το ερώτημα είναι ρητορικό. Η Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε, σε αυτή την περίπτωση, να κατεβάσει ούτε συνδυασμό σε κοινότητα του νομού Αχαΐας», είπε ο κ. Τσιρώνης και απευθύνθηκε στην πλειοψηφία λέγοντας ότι έχουν τους θεσμούς αλά κάρτ. Είπε επίσης ότι ευθύνη για την κατάσταση αυτή έχουν και κόμματα της Αριστεράς γιατί ψηφίζοντας την αναστολή της χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών» συμπαρασύρθηκαν στον ζήλο της Νέας Δημοκρατίας να εξαλείψει από τον πολιτικό χάρτη οποιονδήποτε στερεί από την παράταξή της έστω και μια ψήφο. Ο κ. Τσιρώνης απευθύνθηκε στην πλευρά της πλειοψηφίας λέγοντας: «πού σταματάει αλήθεια αυτός ο πολιτικός σας ξεπεσμός; Η ”Νίκη” δεν θα μπει ποτέ σε παιχνίδια μικροπολιτικών συμφερόντων προσβάλλοντας τους θεσμούς, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές διαφορές, είτε είναι με τους ”Σπαρτιάτες” είτε είναι με την Πλεύση Ελευθερίας». Ζήτησε επίσης να σταματήσει ο ευτελισμός των θεσμών και η εργαλειοποίησή τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος χαρακτήρισε απολύτως εύλογα τα επιχειρήματα κατά της διαδικασίας, για τη μη τήρηση των προθεσμιών κλήσης της κας Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή Δεοντολογίας και για την άκυρη κλήση για ακόμα τρεις δικογραφίες που εκκρεμούν μετά από ισάριθμες μηνύσεις σε βάρος της. Ως προς την ουσία, ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι τόσο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία όσο και ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργούν με ανεπίτρεπτες και αντιθεσμικές πρακτικές που στόχο έχουν την καλλιέργεια κλίματος τεχνητής κοινοβουλευτικής έντασης. Η αγανάκτηση απέναντι σε αυτή την τακτική είναι εύλογη, είπε ο κ. Τζανακόπουλος και διευκρίνισε ότι «η αγανάκτηση αυτή δεν αφορά μόνο την κα Κωνσταντοπούλου αλλά και οποιονδήποτε από αυτές τις πρακτικές της πολιτικής και της ποινικής προβοκάτσιας, είτε αυτή η προβοκάτσια προέρχεται από τον κ. Γεωργιάδη είτε προέρχεται από τον κ. Φλωρίδη». Υπήρξε μια πρωτοφανής σπουδή, εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είπε ο κ. Τζανακόπουλος, ώστε να έρθουν εδώ όλες οι δικογραφίες μαζί και αυτή η τακτική δείχνει σαφέστατη πολιτική σκοπιμότητα και γι΄αυτό πρέπει να απορριφθούν τα αιτήματα. Είπε επίσης ότι υπήρξε μεθόδευση να έρθουν όλες οι δικογραφίες που αφορούν την κα Κωνσταντοπούλου μαζί στη Βουλή και πίσω από τις μεθοδεύσεις αυτές κρύβεται σκοπιμότητα, σε κάθε μια ξεχωριστά δικογραφία και σε όλες μαζί. Η πολιτική στόχευση, είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, είναι να δημιουργηθεί μια εντύπωση για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι είναι πολιτικός και ποινικός ταραξίας και στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης, εργαλειοποιείται η ίδια η δικαστική εξουσία αλλά και εν ενεργεία δικαστές, όπως «εργαλειοποιήθηκε και ο κ. Τζαβέλλας για να σώσει μέλη της κυβέρνησης από ποινικές ευθύνες», όπως «εργαλειοποιήθηκε ο κ. Ζήσης και η κα Αδειλίνη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ως προς τη διαδικασία, είπε ότι ήταν προβληματική και εγείρονται δικονομικά ζητήματα σοβαρά. Ως προς την ουσία και την υπόθεση που έρχεται από το δικαστήριο της Λάρισας, ο κ. Μάντζος είπε ότι το κόμμα του έχει μια άποψη και γραμμή δηλαδή «ό,τι συνέχεται των κοινοβουλευτικών καθηκόντων αποτελεί αντικείμενο του άρθρου 62 του Συντάγματος και ό,τι δεν συνέχεται των κοινοβουλευτικών καθηκόντων εκφεύγει της διατάξεων του άρθρου 62 και πρέπει πράγματι να κρίνεται από την ανεξάρτητη και αμερόληπτη Δικαιοσύνη». Αυτή, όπως τόνισε, είναι θέση αρχής, που δεν μεταβάλλεται, ανάλογα με το πρόσωπο και είναι θέση που δεν αναιρεί την δριμεία κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, για πράξεις ή παραλείψεις της, για κρίσεις που αντιβαίνουν σε ζητήματα του κράτους δικαίου και στην ανάγκη απόλυτης διερεύνησης και αποκάλυψης υποθέσεων που πλήττουν τον πυρήνα της δημοκρατίας, όπως η υπόθεση των υποκλοπών ή το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για τη δεύτερη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «έχουμε μια κατ΄εξακολούθηση ανταλλαγή εγκλήσεων, μηνύσεων και πολύ χειρότερα, υβριστικών χαρακτηρισμών εντός του Κοινοβουλίου, κατ΄ εξακολούθηση, κατά συρροή και καθ΄έξιν, σχεδόν προετοιμασμένη, προς άγραν επικοινωνίας, που ευτελίζει τον κοινοβουλευτικό λόγο». Γι΄αυτό, όπως ενημέρωσε, το ΠΑΣΟΚ, «σε αυτό το κακοστημένο θέατρο, δεν θα λάβει μέρος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι με βάση το Σύνταγμα, ο βουλευτής εγκαλείται και πηγαίνει στο δικαστήριο, εκτός αν η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει ότι η μήνυση, η έγκληση, η αντιπαράθεση έχει πολιτικά κίνητρα και σκοπεύει να τον βλάψει. «Με αυτή την έννοια η επιτροπή εισηγείται κατά περίπτωση και κρίνει η Ολομέλεια. Επομένως, επειδή πρόκειται για πολύ σοβαρές υποθέσεις που έχουν σχέση με την αξιοπιστία, την προσωπική και τη φερεγγυότητα του πολιτικού λόγου, η Ολομέλεια πρέπει να είναι πολύ προσεκτική τι αποφασίζει», είπε ο κ. Ξανθόπουλος. Προσέθεσε επίσης ότι υπάρχει ζήτημα διαδικασίας διότι δεν ενημερώθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας όπως έπρεπε και συνεπώς κακώς εισάγονται οι δύο υποθέσεις στην ολομέλεια σήμερα, διότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι εξελίσσεται μια βιομηχανία μηνύσεων και επιχειρείται η Βουλή να μετατραπεί σε εισαγγελικό γραφείο. Σημείωσε παράλληλα όμως ότι «έχει παραγίνει το κακό με τις οξυμένου χαρακτήρα ανούσιες προσωπικού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις οι οποίες συντηρούν μια τεχνητή ένταση και έχει ευθύνες η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί ακόμη και η μη τήρηση των τυπικών και διαδικαστικών ζητημάτων και χρονοδιαγραμμάτων, ρίχνουν λάδι στη φωτιά, για τέτοιου είδους οξυμένες καταστάσεις». Είναι, όπως σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, αντιπαραθέσεις που βοηθούν την κυβέρνηση γιατί αποπροσανατολίζουν από τα καίρια ζητήματα, συγκαλύπτουν το χαρακτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής και τις στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής. «Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα συμμετέχουμε στην ψηφοφορία για να μην παρερμηνευθεί η στάση μας», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά είπε ότι υπάρχει πολιτική μεθόδευση και πίσω από τις μηνύσεις και πίσω από τη διαδικασία που έφερε σήμερα στην Ολομέλεια τη συζήτηση και ψήφιση των αιτήσεων άρσης ασυλίας. «Είναι απόλυτα οφθαλμοφανές ότι υπάρχει πολιτική μεθόδευση και ότι αυτό που επιδιώκεται είναι η τιμωρία μιας πολιτικής αρχηγού, τίποτα διαφορετικό και τίποτα λιγότερο δεν συμβαίνει σήμερα εδώ», είπε η κα Κεφαλά και σχολίασε για όσα είπε ο κ. Μάντζος: «πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά μικρό και εξαιρετικά λίγο με όσα είπε εδώ σήμερα. Ο κ. Μάντζος μας είπε για τους εξυβριστικούς χαρακτηρισμός που ακούγονται μέσα στη Βουλή, όταν ο ίδιος ο αρχηγός του έχει κατηγορηθεί, για το ίδιο πράγμα, όταν είπε τη Νέα Δημοκρατία εγκληματική οργάνωση, που κατά τη γνώμη μας, καλά έκανε και το είπε. Σήμερα δε το ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι αυτό που έχει συμβεί στη δίκη για τα χαμένα βίντεο, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβεί όπως συνέβη. Δηλαδή, το ότι ανακάλεσε ξαφνικά η έδρα την απόφασή της, το θεωρεί θεμιτό το ΠΑΣΟΚ». Υπάρχει σαφής στοχοποίηση της κας Κωνσταντοπούλου και είναι πολιτική ξεκάθαρα, είπε η Τζώρτζια Κεφαλά και πρόσθεσε ότι και το ΚΚΕ σήμερα, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, νίπτει τας χείρας του.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι με βάση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Ολομέλεια δεν μπαίνει στην ουσία των υποθέσεων και τις όποιες αιτιάσεις και δικαιολογίες θα τις αναλύσει η κα Κωνσταντοπούλου στο δικαστήριο, στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. «Εκεί θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως κάθε πολίτης και όπως ο φιλελεύθερος πολιτισμός μας, το κράτος δικαίου επιβάλλει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ δίκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραπέμψουμε, αν τα φερόμενα αδικήματα δεν ανήκουν στη σφαίρα των βουλευτικών καθηκόντων. Είναι απλά τα πράγματα. Θα περίμενα η ίδια να επιδιώκει την άρση, όπως κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και να θέλει η δικαιοσύνη να την κρίνει και να μην υπάρξει συγκάλυψη. Περίμενα δε να θέλει και την επίσπευση», είπε ο κ. Καιρίδης και τόνισε ότι κάθε πολιτικός οφείλει να θέλει να καθαρίσει το όνομά του στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. «Εκείνη επιλέγει να κρύβεται. Εκείνη ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων και μας έχει πει, κατ΄επανάληψη, ότι δεν θέλει να υπάρχει, επί της αρχής βουλευτική ασυλία, έρχεται εδώ και κρύβεται και εφευρίσκει και διαδικαστικά σε μια δικογραφία την οποία παρέλαβε προ διμήνου, την οποία είδε όλο το πανελλήνιο. Όλο το πανελλήνιο είδαμε στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, εικόνες ντροπής, από το δικαστήριο της Λάρισας», είπε ο κ. Καιρίδης και προσέθεσε ότι οι κλητήρες της Βουλής έψαχναν επί μέρες την κα Κωνσταντοπούλου για να της επιδώσουν τη δικογραφία. «Εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον σας. Γι΄αυτό δεν ήραμε την ασυλία σας όταν ήρθε αίτηση για παρακώλυση συγκοινωνιών στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καταλήξαμε η πλειοψηφία ότι έστω και στα ακραία όρια, αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως πολιτική δραστηριότητα. Αλλά η φερόμενη κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, ο προπηλακισμός δικαστών, οι βιαιοπραγίες με το να πέφτουν τα κομπιούτερ στο πάτωμα, να κυνηγιέστε για τους φακέλους, να κλείνονται οι δικαστές σε άλλο γραφείο για να προστατευθούν και πάνω από όλα η βιντεοσκόπηση σε βαθμό κακουργήματος-παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ότι είναι μέσα στα βουλευτικά σας καθήκοντα, εεε αυτό είναι άνω ποταμών. Ήσασταν εκεί και επιτέλους ξεκαθαρίστε τις ιδιότητες σας γιατί δεν γίνεται εκεί να είστε πολιτικός και εδώ να είσαστε συνήγορος! Ήσασταν εκεί ως συνήγορος», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και σχολίασε ότι για πρώτη φορά έρχεται στη Βουλή μήνυση από δικαστές. «Αν δεν θέλουμε τα δικαστήρια μας να γίνουν ζούγκλα όπου οι συνήγοροι θα κυνηγούν δικαστές, θα τους κλείνουν στα γραφεία τους και δεν θα τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους, κατ΄ελάχιστον, είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε υπέρ της άρσης», είπε ο κ. Καιρίδης.

Για τη μήνυση που έχει καταθέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση κατ΄επανάληψη, την κάλεσε να ανακαλέσει, η κα Κωνσταντοπούλου τον είπε «κότα», δεν ανακάλεσε, έκανε μήνυση εκείνος, έκανε μήνυση και η εκείνη, πάει και η μια υπόθεση στο δικαστήριο, θα πάει και η άλλη υπόθεση και… «οι κότες έχουν δικαιώματα».