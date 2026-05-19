«Κόλαση» στη Βουλή: «Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;», είπε η Κομνηνάκα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη προσωρινά η συνεδρίαση λόγω των έντονων φραστικών επεισοδίων

Το ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συγκρούστηκε τόσο με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη όσο και με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ενώ ακολούθησε σκληρή λογομαχία με τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση και έκλεισαν οι κάμερες του καναλιού της Βουλής, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες βουλευτές.

Η κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα στη Βουλή

Η σύγκρουση ξέσπασε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στη Μαρία Κομνηνάκα, με τους διαλόγους να καταγράφονται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

«Είστε φασίστας» είπε η Κωνσταντοπούλου στον Φλωρίδη

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ο υπουργός πήρε τον λόγο για να χαιρετήσει ακαδημαϊκούς και διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να παρεμβαίνει έντονα.

Η αντιπαράθεση με τον Γιώργο Φλωρίδη

Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.

Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.

Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.

Ένταση και με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη

Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιώργος Λαμπρούλης, επιχείρησε να επαναφέρει την τάξη και να καθορίσει τη διαδικασία της συζήτησης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε όρθια ζητώντας επίμονα τον λόγο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέος έντονος διάλογος.

Ο έντονος διάλογος με τον προεδρεύοντα

Γιώργος Λαμπρούλης: Αφήστε με να μιλήσω. Θέλετε να έρθετε εσείς στην έδρα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Δεν κατάλαβα; Μου ζητήσατε με νεύμα το λόγο. Σας είδα αλλά επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για τον τρόπο που θα συνεχίσουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου μιλάτε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά εν μέσω έντονων φραστικών επεισοδίων, με το κλίμα στην αίθουσα της Ολομέλειας να παραμένει εκρηκτικό.