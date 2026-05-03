Νίκος Παππάς: Ώρα να τηλεφωνηθούν Φάμελλος και Τσίπρας

«Το βασικό είναι πώς και για ποιον λόγο θα συγκλίνουν οι δυνάμεις»

Για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Νίκος Παππάς, στο MegaNews και τη Βούλα Κεχαγιά, όπου τόνισε ότι είναι «ώρα να τηλεφωνηθούν Φάμελλος και Τσίπρας και να συνεδριάσουν άμεσα τα όργανα».

«Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες όταν λέμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι δυνάμεις από την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία, από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, όπως λέμε εμείς. Το ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι: Να συγκλίνουν για να κάνουν τι; Να συγκλίνουν με ποιο τρόπο; Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση ή την αναστολή, όπως ακούσαμε τις προάλλες; Προφανώς, όχι». Αυτό τόνισε ο Νίκος Παππάς, απαντώντας σε ερώτηση της Βούλας Κεχαγιά, σε συνέντευξή του στο MegaNews, μετά τη δημοσιοποίηση του «Μανιφέστου» του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα. «Ένα κόμμα έχει συσσωρευμένη πείρα, θεσμική μνήμη, αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις και θέσεις πολύ λεπτομερείς για όλα τα θέματα, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης», ανέφερε αρχικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι, αφού ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αποστάσεις από την «απαράδεκτη και ανιστόρητη» δήλωση Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων, τίθεται πλέον καθαρά το δίλημμα: «Οι υπάρχουσες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν, εφόσον κανείς δεν επιθυμεί διαλύσεις;».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι «όλοι μας έχουμε την υποχρέωση εφαρμογής των συλλογικών μας αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτών, ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον Νίκο Κοτζιά, έχει επαφές και με τη Λούκα Κατσέλη και με τον Πέτρο Κόκκαλη και με άλλες κινήσεις. Έχει έρθει η ώρα να τηλεφωνηθούν Φάμελλος και Τσίπρας. Είναι απολύτως σαφές αυτό». Συμπλήρωσε ότι «πρέπει τα αμέσως επόμενα 24ωρα να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος για να αξιολογήσουμε και τις εξελίξεις στη βάση των συλλογικών αποφάσεων […] Πρέπει να συνεδριάσει άμεσα και η Πολιτική Γραμματεία και, βεβαίως, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα».

Κληθείς να σχολιάσει μετακινήσεις ή σενάρια μετακινήσεων βουλευτών σε υπάρχοντα ή νέα κόμματα, είπε: «Σε ό,τι με αφορά, θα επαναλάβω ότι είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός συγκροτημένου κόμματος και το πρέπον, το μη μεμπτό θα είναι η απεύθυνση, η θεσμική και η συλλογική […] Θα εφαρμόσω τη συλλογική μας απόφαση. Φαινόμενα του τελευταίου καιρού προσβάλλουν τη νοημοσύνη του λαού. Υπάρχουν περιφερόμενες βουλευτικές ή ευρωβουλευτικές έδρες, οι οποίες βγαίνουν στον πλειστηριασμό». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «το ευκταίο είναι μια μεγάλη συμμαχία», με «θεσμικές, ανοιχτές συνεννοήσεις μπροστά στο λαό», σημειώνοντας ότι όποιος δεν επιθυμεί αυτή τη συμπόρευση «θα κριθεί».

Τέλος, αφού άσκησε κριτική στους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη για υποβάθμιση των θεσμών, μεταξύ των οποίων της Βουλής, επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός στόχος της Ν.Δ. […] για τη διαμόρφωση συνταγματικών συναινέσεων», καλώντας μάλιστα το κόμμα να «ξεκαθαρίσει τη στάση του […] να έχουμε μια ρητή δήλωση ότι δεν θα δώσει βοήθειες στον κ. Μητσοτάκη για να κάνει τέτοιου τύπου αλλαγές».