Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη είστε ένας διαπλεκόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

0

«Eσείς είστε το βαθύ κράτος και παρακράτος»

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μητσοτάκη είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός».

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού εξέφρασε τις ευχές του για την ανάρρωση του Γιώργου Μυλωνάκη, χαρακτήρισε αναγκαία την σημερινή συζήτηση στην Βουλή και εξήγησε: «Είναι θέμα Δημοκρατίας. Όμως, δεν συζητάμε για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το σήμερα και το αύριο, (όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Μητσοτάκης), αλλά συζητάμε για την σχεδιασμένη -προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη- και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας, τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, την επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές».

Απαντώντας στον πρωθυπουργό είπε: «Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ. Και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα, ενώ η ίδια ευθύνεται για τα σκάνδαλα και την ασύστολη παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπάρχουν σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις, στα προγράμματα κατάρτισης, κλπ. Αυτά είναι επιβεβαιωμένα και με τη βούλα της Ευρωπαίας εισαγγελέα. Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία για το ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ούτε για την ανάγκη ποινικού ελέγχου για δεκάδες πρόσωπα και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες».

Γενικεύοντας είπε: «Μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο. Και μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας».

Αναφέρθηκε στο θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη λέγοντας ότι αποτελεί το «σήμα κατατεθέν της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη» και ρώτησε: «Πόσο ακόμα θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση; Και γιατί τον κρατάτε; Ή μήπως σας κρατάει αυτός; Επειδή εκτέλεσε την εντολή σας για το κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Συνεχίζοντας είπε: «Κύριε Μητσοτάκη είστε προσωπικά υπεύθυνος, δική σας επιλογή είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Εσείς τον βάλατε το 2016 διευθυντή του γραφείου τύπου της ΝΔ και το 2017 προσωπικό σύμβουλο επικοινωνίας».

Κλιμακώνοντας, είπε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό: «Εσείς είστε προσωπικά υπεύθυνος και για την ατιμωρησία, και για την φωτογραφική νομοθέτηση για τη συγκάλυψη των σκανδάλων. Από που να αρχίσει και που να σταματήσει κανείς…υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοχοποίηση ανεξάρτητων αρχών και δημοσιογράφων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων. Σκάνδαλα με τα προγράμματα επιμόρφωσης, σκόιλ ελικίκου. Πάτσηδες. Φραπέδες. Φεράρι. Κέρδη από τζόκερ».

Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι «είναι το παράδειγμα του παρακράτους που στήσατε και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν» και πρόσθεσε: «Εκτεθήκατε πολλαπλώς και από την απόφαση του πλημμελειοδικείου και από τις απειλές Ντίλιαν.

Είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός. Για αυτό και δεν μπορείτε άλλο να παραμένετε σε αυτή τη θέση. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς, από την πρώτη μέρα θέσατε την ΕΥΠ υπό την εποπτεία σας. Εσείς αλλάξατε την νομοθεσία για να τοποθετήσετε τον κύριο Κοντολέοντα διοικητή της ΕΥΠ, ενώ δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα. Η Νέα Δημοκρατία πάντα βρίσκει τον τρόπο να διορίσει τους εκλεκτούς της. Το είδαμε και με τον Λαζαρίδη!». Ακολούθως ρώτησε: «Τώρα που η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έφερε στο φως σειρά παραλείψεων και ζητά να διερευνηθεί η τέλεση κι άλλων αδικημάτων όπως της κατασκοπείας, το μεγάλο ερώτημα είναι θα αφήσετε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει ή θα μεθοδευτεί η παραγραφή των αδικημάτων;».

Μίλησε για τις πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών. Είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη. Το καθεστώς Μητσοτάκη απεικονίζεται στα πρόσωπα παρακολουθούμενων υπουργών Δένδια, Χατζηδάκη, Κικίλια, Βορίδη, Γεωργιάδη, Κεραμέως, Κεφαλογιάννη, που δεν έκαναν τίποτε για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους που καταπατήθηκαν βάναυσα».

Αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι «για το έγκλημα αυτό για το οποίο έπρεπε να χυθεί άπλετο φως -το είχε πει άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης- υπήρξαν συστημικές ελλείψεις κατά την διεξαγωγή των ερευνών και φυσικά παρεμβάσεις, μπάζωμα και συγκάλυψη. Τώρα που διεξάγεται η δίκη, η Πολιτεία επιφύλαξε ακόμη μια προσβολή προς τους συγγενείς και τους δικηγόρους, με τις απαράδεκτες συνθήκες που επικράτησαν την πρώτη μέρα στο ακροατήριο του δικαστηρίου».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Ο ΟΠΕΠΕΚΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Για αυτό και πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό. Και σαφώς τίθεται ερώτημα δεδηλωμένης όταν ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής σας ομάδας βρίσκεται στις δικογραφίες της Ευρωπαίας εισαγγελέως για πράξεις που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: «Κύριε Μητσοτάκη οφείλετε να παραιτηθείτε, γιατί έχετε ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Δεν αποτελούν σκάνδαλα του "βαθέος κράτους" όπως ανεπιτυχώς προσπαθείτε να μας πείσετε. Είναι σκάνδαλα που σχεδιάστηκαν πριν πάρετε την εξουσία και εκτελέστηκαν στη βάση του "επιτελικού σας κράτους" που στελεχώθηκε από έμπιστους και υποκατέστησε πλήρως την διοίκηση για να ευνοηθούν οι λίγοι και ισχυροί. Εσείς είστε το βαθύ κράτος. Εσείς είστε το καθεστώς που λειτουργεί με πρακτικές παρακράτους και μαφίας. Και η σημερινή συζήτηση δεν αρκεί. Επιβάλλεται η παραίτηση της κυβέρνησης. Η ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων είναι να σας οδηγήσουν σε παραίτηση και την χώρα σε εκλογές».

Απευθύνθηκε και προς το ΠΑΣΟΚ για το θέμα της πρότασης δυσπιστίας που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση. Ρωτάμε λοιπόν: Θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο ή θα περιοριστεί σε δηλώσεις και καταγγελίες; Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το έχει ήδη πει. Είναι εδώ και θα στηρίξει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει».