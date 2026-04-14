Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: «Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα, Δικαιοσύνη»

«Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί για τα μέτρα στήριξης, απέναντι στους πολίτες και τις αγορές»

Τρεις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να προχωρήσουν στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη, σήμερα, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται, όπως είπε, για θέματα μείζονος σημασίας για τα οποία πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Δημοσιονομικός κανόνας: «Να βάλουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων να μην αυξάνεται το έλλειμμα και το χρέος και να περνάει το κόστος στις επόμενες γενιές. Προκειμένου να ορθοποδήσει η χώρα και να μην έχουμε τον κίνδυνο του Σίσυφου. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, που είχε εργαστεί για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση της χώρας στην περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, θα πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

2. Μονιμότητα και αξιολόγηση στο Δημόσιο. «Θέλουμε, η δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μία τέτοια τομή;», διερωτήθηκε.

3. Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Ζήτησε να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για την επιλογή αυτή, με βάση το τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχοντας προηγηθεί φυσικά διάλογος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ήδη, σήμερα που μιλάμε, 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Έχουμε μπροστά μας αυτή την σοβαρή υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε υπεύθυνα, σοβαρά και θεσμικά. Και βλέποντας το Σύνταγμα ως ένα εργαλείο για να γίνουν όλες οι τομές που θα κάνουν ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, ένα πολιτικό σύστημα πιο αξιόπιστο και θα δημιουργήσουν τις βάσεις για μια Ελλάδα πιο ισχυρή στο μέλλον», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Εξέφρασε δε την ελπίδα, «πέρα από τις καταγγελίες και τις εισαγγελικές τοποθετήσεις κάποιων, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πάνω από όλα είμαστε Έλληνες και οφείλουμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους. Διότι εδώ η προσπάθεια δεν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κυρίως για την πατρίδα μας».

«Για μια αντιπολίτευση», προσέθεσε, «που καταγγέλλει με άξονα το κράτος δικαίου έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να δει το Σύνταγμα ως εργαλείο αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων θεσμικής υφής. Θα περίμενα λοιπόν πρωτίστως η αντιπολίτευση να έχει κάνει σημαία της την αναθεώρηση, ακριβώς για να πει στους πολίτες με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να διορθωθούν όλα αυτά τα οποία καταγγέλλει. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου η Νέα Δημοκρατία που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, να προτάσσει τομές στη Δικαιοσύνη, στη λειτουργία της Βουλής, στο πολιτικό σύστημα. Και η αντιπολίτευση να απέχει ουσιαστικά. Αποχή από τη Συνταγματική αναθεώρηση, αποχή από τα προβλήματα, αποχή από το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε την ανάγκη να μην παρουσιάζεται μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. «Η εντύπωση που επιχειρείται να δημιουργηθεί από ορισμένους κύκλους της αντιπολίτευσης είναι ότι περίπου η Ελλάδα είναι μισή δικτατορία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα! Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κάθε πρωί για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ελευθερία υπάρχει στη διατύπωση της γνώμης. Αλλά και μία σειρά από διεθνείς οργανισμούς, από τη Διεθνή Διαφάνεια μέχρι τον ΟΟΣΑ και την Κομισιόν, σε όλες τις εκθέσεις που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κατατάσσουν την Ελλάδα ψηλά σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δημοκρατίας», σημείωσε και προσέθεσε:

«Θυμούνται οι πολίτες στο παρελθόν, πόσα νομοσχέδια έρχονταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Πόσες άσχετες τροπολογίες κατετίθεντο. Πόσες φορές, στο παρελθόν, οι υπουργοί δεν παρέστησαν σε ερωτήσεις που έκανε η αντιπολίτευση. Αυτά έχουν αλλάξει. Όπως επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο, που παλιότερα συνεδρίαζε μια φορά το εξάμηνο ή μια φορά το χρόνο, τώρα συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Η κρατική τηλεόραση δεν έχει την εικόνα που είχε το “ΣΥΡΙΖΑ Channel” παλιότερα. Έχουμε συμμετοχή των δικαστικών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, όπως και της Βουλής των Ελλήνων με την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όλα αυτά έχουν γίνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ειδικότερα για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Αφού αρθούν οι ασυλίες - και είναι προς τιμή των συναδέλφων ότι το ζήτησαν οι ίδιοι, θα υποβληθούν εξηγήσεις προς την εισαγγελία, όπως απαιτεί ο νόμος, και η εισαγγελία θα κρίνει κατά περίπτωση. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προδικάσω τι θα πει η εισαγγελία, αλλά και από την απλή ανάγνωση των δικογραφιών καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που προσωπικά θα αμφέβαλα αν μπορούν να σταθούν. Δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτι, άλλωστε αν επιχειρήσουμε να κρύψουμε πράγματα, θα τα βρούμε μπροστά μας πολιτικά. Αλλά και από την πλευρά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να θέλουμε φυσικά να παρέμβουμε στη δουλειά τους, πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Όχι γιατί αφορά μόνο 11 βουλευτές το θέμα, αλλά και γιατί εκ των πραγμάτων επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου».

Τέλος, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης των πολιτών για το ενεργειακό κόστος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αφού υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί 2 δέσμες μέτρων (για την αισχροκέρδεια και για τις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και των λιπασμάτων), σημείωσε τα εξής: «Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν σε όλο τον κόσμο -και στην Ελλάδα- επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αλλά πολύ μικρότερες σε σχέση με την περίοδο του κορονοϊού. Στην Ευρώπη η τάση είναι να μην πάμε σε χαλάρωση αντίστοιχη του 2020-2021, αλλά να υιοθετούνται και να εξετάζονται περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων. Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Από τη μια πλευρά είναι οι εξελίξεις στην αγορά και οι επιπτώσεις στον Έλληνα πολίτη, από την άλλη οι διεθνείς αγορές, οι επενδυτές και η ανάγκη να στέλνει συνεχώς η χώρα μήνυμα σταθερότητας και ότι δεν ξαναγυρνάει στην περασμένη δεκαετία. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακριβώς επειδή δεν ενέδωσε σε εκκλήσεις “δώστε τα όλα”, έχει κρατήσει στην άκρη κάποια χρήματα για αυτές τις δύσκολες ώρες, χωρίς από την άλλη πλευρά να αποσταθεροποιεί την οικονομία. Είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».