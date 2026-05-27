ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους συλληφθέντες της Κρήτης – Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα τα δύο αδέρφια λογιστές

Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν, νωρίς το πρωί, οι 22 κατηγορούμενοι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Σε βάρος των κατηγορουμένων, που οδηγήθηκαν από την Κρήτη στην Αθήνα συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν σε αρμόδιο ανακριτή στον οποίο θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση, αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τους υπευθύνους των τριών ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, τα οποία λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις.

Η δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2019 και τα μέλη της φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, κατάφερναν να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που υπολογίζεται από τις αρχές ότι προκλήθηκε από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μαρία Ζαχαροπούλου