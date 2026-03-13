Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε, μέσω άτυπης ενημέρωσης, ότι η διαγραφή του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν οφείλεται στις πολιτικές του απόψεις, αλλά σε μια συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης των κεντρικών πρωτοβουλιών της παράταξης. Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο πρώην πλέον βουλευτής επέλεγε να «πυροβολεί τα πόδια» του κινήματος σε στιγμές που το κόμμα πίεζε την κυβέρνηση της ΝΔ (Νέα Δημοκρατία), αποφεύγοντας συνειδητά να αναδείξει το συνολικό κοινοβουλευτικό έργο.
Οι συγκεκριμένες αιτιάσεις της ηγεσίας
Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι επέλεξε τον «μονόλογο της υπονόμευσης» σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου το κόμμα έδινε μάχες σε τρία μέτωπα. Συγκεκριμένα, η επίμαχη στάση του εκδηλώθηκε την ώρα που αποκαλυπτόταν η κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης εγγράφων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). Παράλληλα, το κίνημα διεξήγαγε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις παράνομες παρακολουθήσεις, ενώ αναδείκνυε μεμπτά σημεία στις νέες συμβάσεις υδρογονανθράκων στη Βουλή.
Τι σημαίνει ενότητα για τη Χαριλάου Τρικούπη
Από το περιβάλλον του προέδρου διαμηνύεται ότι η ενότητα προϋποθέτει σύνθεση απόψεων και ομοψυχία με στόχο την πολιτική αλλαγή, και όχι «μάχες οπισθοφυλακών» ή «λευκή απεργία». Η ηγεσία κατηγορεί τον διαγραφέντα βουλευτή ότι επιχείρησε να «τραβήξει το χαλί» κάτω από την παράταξη, απαξιώνοντας τον αγώνα των στελεχών και των ψηφοφόρων προκειμένου να εξυπηρετήσει τη δική του προσωπική ατζέντα.