Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Στελέχη πρώτης γραμμής εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση Ανδρουλάκη

Με μια ματιά

Στέλεχος Κύριο επιχείρημα Θέση για τη διαγραφή Χάρης Δούκας Ελευθερία έκφρασης στο προσυνέδριο Διαφωνία Παύλος Γερουλάνος Ανάγκη για περισσότερα μέλη, όχι λιγότερα Διαφωνία Μανώλης Χριστοδουλάκης Όχι στην ποινικοποίηση της διαφορετικής άποψης Διαφωνία

Έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα), Νίκου Ανδρουλάκη, να διαγράψει τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και οι βουλευτές Παύλος Γερουλάνος και Μανώλης Χριστοδουλάκης πήραν σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας ότι οι διαγραφές δεν αποτελούν λύση στα προβλήματα του κόμματος και πλήττουν την ενότητα της παράταξης σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία.

Η στάση του Χάρη Δούκα

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι τέτοιου είδους κινήσεις δεν ενισχύουν την εικόνα του κόμματος. Υπογράμμισε ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποτελεί ένα στέλεχος που στήριξε την παράταξη σε εξαιρετικά δύσκολες περιόδους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, σε ένα δημοκρατικό κόμμα οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, ειδικά κατά την περίοδο του προσυνεδριακού διαλόγου, χωρίς τον φόβο αποκλεισμών.

Παύλος Γερουλάνος: Ανάγκη για ψυχραιμία

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. Τόνισε ότι ο στόχος του κόμματος είναι να αυξήσει τις δυνάμεις του και όχι να «γίνεται λιγότερο». Ο βουλευτής κάλεσε σε ενότητα και θεσμικότητα, επισημαίνοντας ότι κάθε απόφαση της ηγεσίας θα κριθεί εκ του αποτελέσματος στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Όχι στην ποινικοποίηση της άποψης

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η διεύρυνση του πολιτικού χώρου δεν επιτυγχάνεται μέσω διαγραφών. Ανέφερε ότι ο πρώην πλέον βουλευτής του κινήματος παρέμεινε ενεργός στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και υπερασπίστηκε τη γραμμή του κόμματος στη Βουλή. Κατέληξε λέγοντας ότι η κριτική προς την ηγετική ομάδα για αναγκαίες αλλαγές δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αμφισβήτηση που οδηγεί σε πειθαρχικά μέτρα.