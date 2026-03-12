Κωνσταντινόπουλος για τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ: «Το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

0

«Ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια»

Καυστικός και πάλι έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίστηκε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντινόπουλου

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».