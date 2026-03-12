Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

0

Το μυαλό μας δεν είναι στις εκλογές, αλλά στον χειρισμό της κρίσης, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

«Η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους υγρών καυσίμων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης είναι μια κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τον παγκόσμιο πληθωρισμό, όπως άλλωστε και οι κυβερνήσεις άλλων μεγαλύτερων χωρών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να παρέμβουμε στα θέματα της αισχροκέρδειας. Να μην υπάρξουν δηλαδή "πονηρούληδες", οι οποίοι με αφορμή τον πόλεμο να κάνουν αυξήσεις, που δεν δικαιολογούνται από τα πράγματα και να φτάσουν τις τιμές όπου θέλουν».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη λειτουργία με το ίδιο περιθώριο κέρδους που είχαν πριν τον πόλεμο, χωρίς να εξαφανίζει τον ανταγωνισμό, για το διάστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η ίδια συζήτηση γίνεται σε όλη την ΕΕ. «Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση διότι το πετρέλαιο κάποια στιγμή, εκτοξεύθηκε στα 120 δολάρια και την επόμενη μέρα είχε πέσει στα 85. Εάν υπάρξουν ακραία φαινόμενα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη, που έχει περισσότερη δύναμη από κάθε χώρα ξεχωριστά. Και να μην καθυστερήσει όπως καθυστέρησε με την ενεργειακή κρίση. Το δεύτερο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα κινηθούμε όπως πρέπει και όταν πρέπει, με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουμε και τις αντοχές του προϋπολογισμού. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», υπογράμμισε και προσέθεσε:

«Αν ήμασταν στην περασμένη δεκαετία ή στο 2019, δεν θα υπήρχαν οι έστω μικρές σχετικά δυνατότητες που έχει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Και αν ακούγαμε επίσης όλα αυτά τα χρόνια όλους αυτούς που έλεγαν "δώστε τα όλα", δεν θα υπήρχαν στην άκρη λεφτά για να μοιραστούν».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ισχυροποιούν τη χώρα. «Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι η Ελλάδα με αυτά τα projects θα αντικαταστήσει τις χώρες του Κόλπου. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά μία άποψη ότι η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και από τον κάθετο διάδρομο μέσω Αλεξανδρούπολης. Ισχυροποιείται η Ελλάδα και οικονομικά και γεωπολιτικά. Ήμασταν ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα μέχρι τώρα, καταναλωτές ρωσικού φυσικού αερίου, τώρα είμαστε η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου και μάλιστα μέσω Αλεξανδρούπολης, μια πόλη με στρατηγικό χαρακτήρα».

Τέλος, σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Πριν από μερικούς μήνες η ερώτηση ήταν για την πτώση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και αν υπάρχουν σενάρια αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού. Τώρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική για να ξέρω ότι εδώ είμαστε σε μια κούρσα αντοχής. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, σε καμιά περίπτωση αυτάρεσκοι. Το σενάριο των εκλογών δεν υφίσταται. Εκείνο το οποίο υφίσταται σίγουρα, είναι ότι η κυβέρνηση με αφορμή την κρίση δείχνει ξανά αντανακλαστικά, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματική διαχείριση. Και επίσης η κρίση επιτρέπει να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σε όλα τα επίπεδα: στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της οικονομίας. Το μυαλό μας δεν είναι στις εκλογές. Είναι στον χειρισμό της κρίσης, στην προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, ξέροντας ότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε για το έργο μας. Ο στόχος μας είναι να μπορούμε να πούμε ακόμα μια φορά "το είπαμε, το κάναμε"».