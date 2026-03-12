Τάκης Θεοδωρικάκος: Σκληρό αλλά αναγκαίο το πλαφόν στα κέρδη

Η επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το 2025, αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS, ο υπουργός τόνισε ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτα μέτρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την κοινωνική ευθύνη που οφείλει να επιδείξει η επιχειρηματικότητα στη δύσκολη αυτή συγκυρία.
Εντατικοποίηση ελέγχων και βαρύτατα πρόστιμα
Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή διαθέτει πλέον το απαραίτητο «οπλοστάσιο» για τη διενέργεια εντατικών ελέγχων, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας προς όφελος της κοινωνίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε τους επιχειρηματίες να μην ρισκάρουν, καθώς τα προβλεπόμενα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι σε προηγούμενη περίοδο εφαρμογής αντίστοιχων μέτρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.
Αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις
Ο υπουργός χαρακτήρισε την τρέχουσα κρίση ως την πλέον δύσκολη και ιδιόμορφη των τελευταίων επτά ετών, αποδίδοντας την έντασή της στην αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της πολεμικής αναμέτρησης και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία. Προέβλεψε σοβαρό κίνδυνο για έντονες πληθωριστικές πιέσεις, σημειώνοντας ότι τέτοιες καταστάσεις δεν ευνοούν τις επενδύσεις. Παρά ταύτα, διαβεβαίωσε για την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση, με στόχο μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.
Πολιτική αντιπαράθεση και αντιδράσεις της αγοράς
Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει θετικά στοιχεία στα ληφθέντα μέτρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί επί της ουσίας με το πλαφόν. Υπενθύμισε, δε, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η πρώτη που επέβαλε πλαφόν στο κέρδος στην ελληνική ιστορία. Όσον αφορά τις αντιδράσεις των πρατηριούχων, ο υπουργός δήλωσε ότι τις κατανοεί, καθώς τίθεται φραγμός στο υπερκέρδος, ωστόσο τόνισε ότι δεν τους ζητείται τίποτα περισσότερο από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.
Περαιτέρω στήριξη και παραγωγικός μετασχηματισμός
Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει σοβαρό πρόβλημα για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης, την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα παρουσιαστεί η πορεία του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους 16 μήνες.