Μήνυμα κατά της αισχροκέρδειας από την κυβέρνηση: Τι θα ισχύει για τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

0

Τα μέτρα θα ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2026

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθείται άμεσα και αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι το βράδυ, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω διεθνών αναταράξεων.

Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε πριν από λίγο, παρουσιάζοντας τα μέτρα, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προωθείται ώστε «τα μέτρα να τεθούν σε άμεση εφαρμογή». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στις επάλξεις ώστε να κινηθούμε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στον Περσικό Κόλπο με σοβαρότητα και ταχύτητα τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όσο και στην οικονομία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού στη χώρα. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν εξαρτάται ενεργειακά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ότι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις θα αποφασιστούν όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα. «Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μάς δίνει σήμερα περιθώρια δράσης», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τον παγκόσμιο πληθωρισμό, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανακοίνωσε, με την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου θεσπίζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, προκειμένου να αποτραπεί η αθέμιτη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές.

Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος επόμενης ημέρας από 1 έως 10 Μαρτίου 2026

Παράλληλα προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς μπορεί να οριστούν διαφορετικά όρια με υπουργική απόφαση. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενώ ενισχυμένη είναι και η συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Επόμενο βήμα, όπως είπε, αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα βασικά είδη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους, πραγματοποιώντας περίπου 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Στο πλαίσιο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλεται επίσης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, από την έναρξη ισχύος του μέτρου κανένα προϊόν δεν θα μπορεί να πωλείται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.