Μαρινάκης: Το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από συνθήκες στις οποίες η Τουρκία ήταν απούσα

0

Στέλνουμε φρεγάτες για την προστασία της Κύπρου και όχι για τις βρετανικές βάσεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ως εξής:

Αναφερόμενος στην αντίδραση της Τουρκίας για τη συστοιχία πυραύλων που εστάλη στην Κάρπαθο, παρέπεμψε στη σχετική απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνοντας ότι χρειάζεται να γίνει έρευνα της ιστορίας για το καθεστώς των νησιών, που διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, τη Σύμβαση του Μοντρέ και τη Συνθήκη των Παρισίων, στις οποίες η Τουρκία δεν ήταν καν συμβαλλόμενο μέρος.

Για τις δηλώσεις του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι ο στόχος των πυραύλων ήταν η Σούδα και όχι η Τουρκία, είπε ότι απάντησε ο υπουργός Άμυνας και πρόσθεσε ότι χρειάζεται παραπάνω προσοχή στη διάδοση κάποιων ειδήσεων που δεν «πατάνε» στην πραγματικότητα ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο.

Ερωτηθείς για τη στάση της Ισπανίας και της Ελλάδας στο θέμα της κρίσης με το Ιράν, απάντησε ότι και η Ισπανία στέλνει βοήθεια στην Κύπρο, ενώ κάποιοι δεν βλέπουν πόσο ισχυρή είναι η Ελλάδα, η οποία παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια, όπως για τη συνδρομή της Κύπρου, στην οποία ακολούθησαν και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Ισπανία.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε όσους αμφισβητούν την ορθότητα της στάσης της Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήρισε «ιδεοληπτικούς αμφισβητίες», να δουν στον χάρτη πού είναι η Ισπανία και που η Ελλάδα επισημαίνοντας πως η Ισπανία δεν έχει γείτονες με αναθεωρητικές βλέψεις, ενώ η Ελλάδα έχει. Συμπλήρωσε ότι η Ισπανία εξοπλίζει μία χώρα που διατηρεί το casus belli έναντι μίας χώρας-μέλους της ΕΕ που είναι η Ελλάδα «και αυτό το ξεχνούν οι ιδεοληπτικοί αμφισβητίες».

Επίσης, είπε ότι είναι πολύ καθαρή η στάση της χώρας μας και είναι αμυντική και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε ότι όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση, τονίζοντας πως στέλνουμε φρεγάτες για την προστασία της Κύπρου και όχι για τις βρετανικές βάσεις, χαρακτήρισε προσβλητικές αυτές τις αιτιάσεις, συμπληρώνοντας πωφγς εάν δεχθεί απίθεση η Κύπρος δεν μπορούμε να είμαστε απόντες.

Για το θέμα των «κόκκινων δανείων» και των servicers σημείωσε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη τονίζοντας πως ό,τι και να συμβαίνει δεν δικαιολογείται καμία πράξη αυτοδικίας, είτε επίθεση είτε βία, ειδικά από βουλευτές όπως ο κ. Πολάκης που -όπως είπε ο κ.Μαρινάκης- έκανε μία αδιανόητη ανάρτηση που προσπάθησε μετά να μετριάσει.

«Πιο επικίνδυνα ακόμη και από τις ίδιες τις πράξεις είναι αυτά και δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι δεν κατέβηκε η σχετική ανάρτηση του κ. Πολάκη ακόμη, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ζαχαριάδης τον κάλεσε να την κατεβάσει. «Ρωτάω εάν θα παραμείνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης. Όσοι ζητούν από το ΠΑΣΟΚ να αποκλειστεί η ΝΔ από μια πιθανή συγκυβέρνηση θεωρούν δυνάμει συνομιλητές τους τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη;», διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Εστιάζοντας στα «κόκκινα δάνεια», ανέφερε ότι το 2019 ήταν 75,4 δισ. και το 43,6% επί του συνόλου των δανείων, ενώ το 2022 ήταν το 3,6% και 5,1 δισ. με 2.706 ρυθμίσεις δανείων. Το 2025 έγιναν 21.680 ρυθμίσεις ύψους 6,6 δισ ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 είχαμε 2.254 ρυθμίσεις ύψους 113 εκατ. ευρώ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει έως τώρα 53.307 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 16,53 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» μέχρι σήμερα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα δάνεια στα funds και ο κ. Πολάκης ήταν μέλος της κυβέρνησης για να τονίσει πως η κυβέρνηση σώζει τις περιουσίες των πολιτών, αλλά «πρέπει να σκεφτόμαστε κι αυτούς που πληρώνουν και ελάχιστοι ασχολούνται με αυτούς. Στηρίζουμε αυτούς που δυσκολεύτηκαν και όχι τους μπαταχτσήδες».

Για τον νόμο σχετικά με την επιστολική ψήφο επεσήμανε ότι κρατάμε την καλή πλευρά της ιστορίας στην ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως η στάση του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως ήταν μία καλή μέρα για τη Δημοκρατίας μας και δεν θα έχουμε Έλληνες δύο ταχυτήτων. Όπως υπογράμμισε, η στάση των υπολοίπων είναι στην κρίση του κόσμου και όσοι δεν ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου γύρισαν την πλάτη τους στους Έλληνες του εξωτερικού.

«Εισπράξαμε από τα κόμματα "όχι" στις μονοεδρικές αλλά όχι αντιπρόταση», ανέφερε σχολιάζοντας τη στάση των κομμάτων στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου.

Ερωτηθείς για το τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών απάντησε ότι ελπίζουμε να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αναρωτήθηκε γιατί από τη στιγμή που ο στόχος είναι η ενημέρωση των αρχηγών δεν δέχονται ενημέρωση από τον πρωθυπουργό; Σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενημερώνει τα κόμματα και αύριο ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αυτήν τη στιγμή μόνη ανάγκη είναι η ενημέρωση και δεν υπάρχει λόγος σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Διευκρίνισε, δε, πως η φράση του κ. Μητσοτάκη «πατριώτες της φακής» δεν αφορούσε τους πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Αντ. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή, αλλά κάποιους από τους αρχηγούς που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ, τους οποίους όμως η κυβέρνηση θα ενημερώσει γιατί είναι εκπρόσωποι μέρους του λαού.

Όσον αφορά την ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με αναθέσεις σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι η έκθεση στην οποία βασίζεται ο κ. Τσουκαλάς έχει σοβαρά μεθοδολογικά λάθη, όπως παραδέχθηκε και διόρθωσε η «Καθημερινή» που τη δημοσίευσε.

Για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και τη συστοιχία πυραύλων στην Κάρπαθο, επεσήμανε ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί και όσο επιχειρησιακά κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους. Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχέδιο για όλα τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν είτε για καύσιμα είτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά «δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί να εφαρμοστεί, καθώς δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, όμως».

Τέλος, σχετικά με τη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή και τη σχετική αποστροφή του πρωθυπουργού στη Βουλή, αφού ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτή καθαυτή την απόφαση της Δικαιοσύνης που αποφασίζει ανεξάρτητα, σημείωσε πως για να φτάσουμε στο σημείο να εκδώσει αποφάσεις η Δικαιοσύνη έπρεπε κάποιοι να συγκεντρώσουν τις δικογραφίες και μετά να αναλάβει η Δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί, όπως είπε, δεν ήταν οι αλληλέγγυοι αλλά μέλη της συγκυβέρνησης της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβρισκε αίθουσα να γίνει η δίκη, κάτι που έκανε αμέσως μετά η κυβέρνηση της ΝΔ και η δίκη ολοκληρώθηκε.