Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 1.700 στόχους στο Ιράν – Εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

0

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν όλα τα οικονομικά κέντρα της περιοχής αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις από τους Αμερικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει σημειώσει επιτυχία εναντίον πολλών ιρανικών ναυτικών και αεροπορικών στόχων, λέγοντας ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν εξουδετερωθεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στο Οβάλ Γραφείο πριν από τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον είχε σκεφτεί ότι ενδεχομένως να αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας στο τέλος του πολέμου είναι νεκροί. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που σκεφτόμασταν είναι νεκροί... Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί... Σε λίγο δεν θα γνωρίζουμε κανέναν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν η εμφάνιση ενός ηγέτη «τόσο κακού» όσο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι διέταξε την επίθεση εναντίον του Ιράν επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτίθετο στις ΗΠΑ καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα είχαν βρεθεί σε τέλμα. Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισμό.

«Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο πήγαιναν οι διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι (το Ιράν) θα επιτίθετο πρώτο. Και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Οπότε ίσως ανάγκασα το Ισραήλ να παρέμβει. Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Κι εμείς ήμασταν έτοιμοι», τόνισε.

Πριν από την έναρξη της επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, η Τεχεράνη ανέμενε αυτή την εβδομάδα έναν νέο γύρο συνομιλιών με απεσταλμένους των ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη.

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη τελικά θα χάσει αυτή την ικανότητα λόγω μιας συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον του.

«Έχουν εκτοξεύσει πολλούς από αυτούς και εμείς εξουδετερώνουμε πολλούς», είπε.

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 1.700 στόχους

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον περισσοτέρων των 1.700 στόχων στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιθέσεις που άρχισαν το Σάββατο, έχουν στοχοθετήσει πλοία του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποβρύχια και θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων μαζί με κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Στρατηγός του Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει όλα τα οικονομικά κέντρα της Μέσης Ανατολής

Ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε σήμερα πως κάθε συνέχιση των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα οδηγούσε σε αντίποινα εναντίον «όλων των οικονομικών κέντρων» της Μέσης Ανατολής.

«Λέμε στον εχθρό ότι εάν αποφασίσει να πλήξει τα βασικά κέντρα μας, θα πλήξουμε όλα τα οικονομικά κέντρα της περιοχής», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραΐμ Τζαμπαρί.

«Κλείσαμε το Στενό του Ορμούζ. Αυτήν τη στιγμή, η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 80 δολάρια και θα φθάσει σύντομα τα 200 δολάρια», συμπλήρωσε ο ίδιος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, ενώ το βαρέλι πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε σήμερα τα 85 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024.

Ισχυρές εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, του Reuters, και αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ και στο Ντουμπάι, ενώ δύο κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν επίσης ισχυρή έκρηξη στο Ντουμπάι.

Το Ισραήλ έπληξε κτίριο της ισλαμιστικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια στη Σιδώνα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορική επιδρομή στη Σιδώνα, στοχεύοντας την έδρα ισλαμιστικής οργάνωσης – συμμάχου της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της παλαιστινιακής Χαμάς.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επιδρομή σε κτίριο της Τζαμάα αλ Ισλαμίγια», διευκρινίζει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η Τζαμάα αλ Ισλαμίγια είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ στην αρχή του πολέμου με τη Χεζμπολάχ το 2023 και είχε αποτελέσει ξανά στόχο ισραηλινών πληγμάτων. Τον Φεβρουάριο, ισραηλινοί στρατιώτες απήγαγαν ηγετικό στέλεχος του κινήματος κατά τη διάρκεια εφόδου σε παραμεθόρια κοινότητα του νοτίου Λιβάνου.

Το επταώροφο κτίριο στη Σιδώνα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς και επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία, σύμφωνα με μαρτυρία φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε παρακείμενα κτίρια, καθώς η περιοχή είναι μια πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης που αφορούσε άλλο σημείο της πόλης, ενόψει επιδρομής κατά «στρατιωτικής εγκατάστασης της Χεζμπολάχ».