Η Ελλάδα θωράκισε την Κύπρο με F-16 και φρεγάτες Κίμων και Ψαρά

Διπλωματική και στρατιωτική απάντηση της Αθήνας στις απειλές κατά της Λευκωσίας

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής στρατιωτικής ενίσχυσης προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη απέναντι στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία, ανακοίνωσε την ανάπτυξη ισχυρών αεροναυτικών δυνάμεων στο νησί, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην προστασία της κυπριακής κυριαρχίας.

Οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο

Μονάδα / Σύστημα Τύπος Ιδιότητες / Εξοπλισμός F-16 Μαχητικά Αεροσκάφη 4 αεροσκάφη (δύο ζεύγη) Φρεγάτα Κίμων FDI (Belharra) Η πιο σύγχρονη φρεγάτα διεθνώς Φρεγάτα Ψαρά MEKO 200 HN Διαθέτει το σύστημα Κένταυρος κατά UAV

Η στρατιωτική συνδρομή της Αθήνας

Η ελληνική παρουσία στην περιοχή ενισχύεται άμεσα με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Συγκεκριμένα:

Μαχητικά Αεροσκάφη: Στο νησί βρίσκονται ήδη δύο ζεύγη (τέσσερα αεροσκάφη) F-16 .

Στο νησί βρίσκονται ήδη δύο ζεύγη (τέσσερα αεροσκάφη) . Φρεγάτα Κίμων: Η πλέον σύγχρονη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού πλέει προς την Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιστροφή.

Η πλέον σύγχρονη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού πλέει προς την Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιστροφή. Φρεγάτα Ψαρά: Εξοπλισμένη με το υπερσύγχρονο αντι-drone σύστημα Κένταυρος, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην επιχείρηση «Ασπίδες».

«Η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει σήμερα ότι η Κύπρος κείται πλησίον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, ανατρέποντας το ιστορικό δόγμα περασμένων δεκαετιών και τονίζοντας πως η προστασία των νόμιμων κατοίκων του νησιού αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Η απάντηση στις απειλές και το Ιράν

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη σκιά της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που σημειώθηκε στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν είναι ανεκτή η στοχοποίηση χωρών που δεν εμπλέκονται στις εχθροπραξίες.

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό του για την κατάσταση ασφαλείας, σημειώνοντας τον έγκαιρο εντοπισμό των drones που κινήθηκαν προς τις βάσεις.

Διαρκής συντονισμός και ανθρωπιστικός ρόλος

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στη διατήρηση καθημερινής επικοινωνίας και απόλυτου συντονισμού. Ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε την Αθήνα για την έμπρακτη στήριξη, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς να επιδιώκει την εμπλοκή της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις τρίτων.