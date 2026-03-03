Υπουργείο Εξωτερικών: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

0

«Η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής»

Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και τόνισε πως «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής».

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως «δε θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δε συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», υπογράμμισε.

«Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο», πρόσθεσε και επανέλαβε πως η Eλλάδα είναι υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Επεσήμανε πως τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων στη Μέση Ανατολή είναι αυτή τη στιγμή μερικές χιλιάδες και πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.