Τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Χριστοδουλίδη

0

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, συζήτησαν τις εξελίξεις στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και το πώς πρέπει να αντιδράσει η Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.