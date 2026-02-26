Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια. Εστιάζοντας στις εμβληματικές συμφωνίες με τους ενεργειακούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα μετεξελίσσεται στον κρισιμότερο κόμβο διανομής φυσικού αερίου για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας ταυτόχρονα το γεωπολιτικό της αποτύπωμα.
Οικονομικό όφελος και ενεργειακή ασφάλεια
Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να προσβλέπει σε έσοδα που αγγίζουν το 40% επί των κερδών. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η παρουσία των αμερικανικών ομίλων αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.
- Απεξάρτηση από τη Ρωσία: Το αμερικανικό LNG και ο «κάθετος διάδρομος» αποτελούν τα «κλειδιά» για την ενεργειακή αυτονομία της ηπείρου.
- Περιφερειακή ανάπτυξη: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης μέσω των νέων υποδομών.
- Γεωπολιτική ισχύς: Οι συμφωνίες συνδέονται άμεσα με το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ), καθιστώντας την ενέργεια βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής.
Απάντηση στους «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Με σκληρή γλώσσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό, χαρακτηρίζοντας τους επικριτές ως «επαγγελματίες ανησυχούντες». Σημείωσε μάλιστα με νόημα πως, μέχρι στιγμής, μόνο η Τουρκία και οι συγκεκριμένοι εγχώριοι κύκλοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας.
«Αληθινοί πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διπλωματικός μαραθώνιος και ΑΟΖ
Η κυβερνητική στρατηγική ξεδιπλώνεται σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς την ώρα που οι έρευνες προχωρούν, η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Παράλληλα, η επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών στην Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει το βάθος της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να συνεχίσουν το έργο τους με προσήλωση στα «χειροπιαστά αποτελέσματα», αποφεύγοντας την τοξικότητα και την «ηττοπαθή μανία καταδίωξης» που επιχειρούν να επιβάλουν άλλες πολιτικές δυνάμεις.