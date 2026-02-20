ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Άδωνις Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς

0

«Η δουλειά του υπουργού Υγείας δεν είναι να δίνει διαταγές για συλλήψεις»

«Η μαρτυρία του γιατρού του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας, Δ. Ζιαζιά, καθώς και τα σχετικό βίντεο που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα antapocrisis.gr, σχετικά με τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, προκαλούν κυριολεκτικά φρίκη, παραπέμποντας σε πολύ σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, «στο βίντεο, ο γιατρός εμφανίζεται δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα και περικυκλωμενος από άνδρες της Αστυνομίας, μέσα σε αίθουσα του νοσοκομείου». «Και την ίδια στιγμή, ο Αδ. Γεωργιάδης, έχοντας δίπλα του τον βουλευτή της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλο, τον καθυβρίζει και τον απειλεί με απόλυση, όπως ο ίδιος ο γιατρός καταμαρτυρεί», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει πως «οι εικόνες αυτές δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας». «Η δουλειά του υπουργού Υγείας δεν είναι να δίνει διαταγές για συλλήψεις, ούτε να απειλεί γιατρούς. Ο κ. Χρυσοχοΐδης πού βρίσκεται, αλήθεια; Τι περιμένει για να κινήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες;», διερωτάται, σχολιάζοντας πως «το ίδιο ισχύει, προφανώς, και για την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κ. Δημογλίδου, η οποία υπερέβη καταφανώς τις αρμοδιότητες της κατά την ενημέρωση για τα συμβάντα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας».

«Οι πολιτικές κρίσεις και αποφάνσεις δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπηρεσιακών στελεχών κι αυτό οφείλει να το γνωρίζει. Όπως και ο πολιτικός της προϊστάμενος, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα κάνει κάτι, ή μήπως έχει πάρει εντολή και γι' αυτό για κουκούλωμα, όπως και για τον αντιπρόεδρο του κόμματός του, Αδ. Γεωργιάδη;», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωσή του.