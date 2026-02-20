Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος»

0

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο»

Σε έντονο ύφος σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψή του για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χώρων, μιλώντας στο Action24 και απαντώντας στις επικρίσεις για την παρουσία του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο μια ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να του κλείσει την είσοδο σχηματίζοντας φραγμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Όπως τόνισε, «Προσπαθώντας να μπω στο νοσοκομείο έκαναν φραγμό και ξεκίνησαν τα επεισόδια».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για την παρουσία του, επισήμανε: «Εγώ είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος. Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ. Πήρα 64.004 σταυρούς στην Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών, πολύ περισσότερους από όσους έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα».

Σε ερώτηση αν, μετά τα όσα συνέβησαν, σκοπεύει να επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο, απάντησε ότι θα επιστρέψει, καθώς υπάρχουν ακόμη έργα που πρέπει να εγκαινιάσει.

Καταγγέλλοντας επιθετική συμπεριφορά και κίνδυνο για τη σωματική του ακεραιότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι δέχθηκε σπρωξίματα, ύβρεις και φτύσιμο από γιατρό. «Αν αυτά που λένε με έχουν θίξει, μπορώ να τους σπάσω στο ξύλο;», είπε, απαντώντας σε όσους συνδέουν την ένταση με προηγούμενες δηλώσεις του για υγειονομικούς.

Παράλληλα, τόνισε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο», χαρακτηρίζοντας τα επεισόδια «απολύτως καταδικαστέα», και επικαλέστηκε βιντεοληπτικό υλικό που, όπως είπε, καταγράφει τα γεγονότα.

Σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, ειδικά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για ακραία ρητορική. «Οι αριστεροί που κατακρίνουν εμένα και τον Μαρινάκη για μπούλινγκ στους δημοσιογράφους, δεν ακούν την Κωνσταντοπούλου;», διερωτήθηκε.

Στην ίδια εκπομπή, με τηλεφωνική παρέμβαση, ο νευροχειρουργός και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Παναγιώτης Παπανικολάου, έκανε λόγο για «μαζική και δυναμική διαμαρτυρία» που είχε προαναγγελθεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και κινδύνου αναστολής λειτουργίας παθολογικών κλινικών.

Ο κ. Παπανικολάου κατήγγειλε επίσης την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων εντός του νοσοκομείου και τη χρήση βίας κατά υγειονομικών, αναφέροντας προσαγωγές και χειροπέδες σε γιατρό. Σε έντονο ύφος προειδοποίησε: «Μην τολμήσουν να κάνουν μαζικές διώξεις σε ειδικευόμενους γιατρούς… Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα».

Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στο νοσοκομείο, επισημαίνοντας ότι προβλέπονται λύσεις για τη μεταφορά θέσεων ειδικευομένων και την ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό, ενώ απέρριψε τις καταγγελίες περί αποδυνάμωσης κλινικών.

Κλείνοντας με χιούμορ, αναφέρθηκε στα μανικετόκουμπα με το έμβλημα των ΗΠΑ που φορούσε, λέγοντας ότι τα επέλεξε «για προστασία», καθώς, όπως είπε, θα βρίσκονταν εκεί πολλοί κομμουνιστές, συγκρίνοντας την κατάσταση με κάποιον που συναντά τον Δράκουλα φορώντας σταυρό.