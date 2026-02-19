Νέα κόντρα στην Βουλή ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη – Αυτή τη φορά για επεισόδια στη Νίκαια

0

«Δεν έχω σκοπό να τσακωθώ μαζί της. Είναι και λίγο βαρετό», είπε ο υπουργός Υγείας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι «με συνοδεία ενόπλων, ενστόλων κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών, επιχείρησε να επιβάλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προσβάλλοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που αγωνίζονται και αγωνιούν και είναι δίπλα στους ασθενείς» άσκησε από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη «να απαντήσει εάν αυτός διέταξε την άσκηση βίας κατά γιατρών και νοσηλευτών». Η κα Κωνσταντοπούλου, που κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη «ότι μόνο με την υγεία δεν ασχολείται, εκτός εάν είναι κανένας πλούσιος ασθενής, ενδιαφέρεται να κάνει δημόσιες σχέσεις» είπε ότι η ανακαίνιση στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γίνεται από το 2023 και ότι (ο υπουργός Υγείας) πήγε να εγκαινιάσει «μισό ΑΕΠ, που κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει και ο χώρος του ΤΕΠ και ο χώρος του αξονικού τομογράφου. Κορδέλες, φιέστες αλλά και ΜΑΤ και βία» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Στο Ν. Νίκαιας αυξήσαμε το προσωπικό κατά 30% και τον προϋπολογισμό κατά 76%

Ζητώντας το λόγο επί προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «δεν έχω σκοπό να τσακωθώ μαζί της. Είναι και λίγο βαρετό». Είπε επίσης πως «το εάν καλώς κάποιοι προσπάθησαν διά της βίας να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας της Ελλάδας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ή κακώς, το αφήνω στην κρίση των βουλευτών και του ελληνικού λαού».

Σχολιάζοντας ωστόσο τον ισχυρισμό ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το νοσοκομείο της Νίκαιας, είπε ότι «οφείλω να δώσω στην εθνική αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό τα στοιχεία για το νοσοκομείο Νίκαιας:

- Ο προϋπολογισμός που παραλάβαμε το 2019 ήταν 33,3 εκατομμύρια.

Ο προϋπολογισμός του ίδιου νοσοκομείου το 2025 διαμορφώθηκε στα 58,7 εκατομμύρια. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 76%.

- Ο Οργανισμός στο νοσοκομείο αυτό έχει 1.926 οργανικές θέσεις. Υπηρετούν σήμερα με διάφορες μορφές εργασίας - όχι μόνο μόνιμοι - 1.236. Δηλαδή και δέκα εργαζόμενοι παραπάνω.

-Σε σχέση με το 2019 νοσοκομείο της Νίκαιας, έχει επιπλέον 65 γιατρούς και συγκεκριμένα 265 αντί για 200. Συν 36 ειδικευόμενους, δηλαδή από 242 σε 278. Συν 155 νοσηλευτές, και συγκεκριμένα 592 από 437, ενώ έχει και επιπλέον 133 άτομα λοιπό προσωπικό.

Δηλαδή, το νοσοκομείο αυτό έχει περίπου 30% περισσότερο προσωπικό από αυτό που παραλάβαμε και 76% μεγαλύτερο προϋπολογισμό τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι αυξήθηκαν κατά δεκάδες οι θέσεις των κλινών στους αντίστοιχους τομείς των ΤΕΠ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.