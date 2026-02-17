Η Κωνσταντοπούλου λέει ότι δεν έλαβε καταγγελία από πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας

0

«Η Άννα Καρακίτσου κάνει καριέρα σε live συναυλίες»

Για την καταγγελία πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής, υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία και πως το άτομο που την έκανε δεν εργάζεται εδώ και ένα χρόνο στο κόμμα της.

«Όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμά της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Πρόκειται για ένα χυδαίο κατασκεύασμα. Έχουμε δεχθεί επανειλημμένες τέτοιες συκοφαντικές επιθέσεις. Τερατώδη ψέματα, προειδοποιώ τους όψιμους ανασκαφείς των μαρτυριών πως για άλλη καταγγελία το 2018 ο καταγγέλλων κατέληξε να υπογράφει δήλωση με την οποία ανακάλεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ότι έλαβε κι αυτός καταγγελία εναντίον της από πρώην εργαζόμενο, είπε: «Έχει το δικό του παρακρατικό κύκλωμα μέσα στην αστυνομία και μέσα σε άλλες υπηρεσίες και με φερόμενους ως δήθεν δημοσιογράφους. Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα μίντια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους».

«Επαγγελματίες οργανωμένου εγκλήματος. Δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς. Ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν στη φυλακή», δήλωσε μεταξύ άλλων.