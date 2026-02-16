Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου με φόντο την «Βιολάντα»

0

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για δηλώσεις εκτός Βουλής και κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «συκοφαντική δυσφήμιση»

Μήνυση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως δήλωσε μετά τη μετάβασή του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μήνυση αφορά δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση “Βιολάντα”, τις οποίες χαρακτήρισε «ακραίως συκοφαντικές». Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν έχει κινηθεί νομικά για όσα έχουν λεχθεί εντός Βουλής, λέγοντας πως «όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή».

Ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε και αιχμηρή διατύπωση, σημειώνοντας ότι «εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι», ενώ πρόσθεσε πως δεν θα επιτρέψει –όπως είπε– «να ποινικοποιηθεί η ζωή του τόπου». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προσπάθεια της κ. Κωνσταντοπούλου «να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών» θα «πέσει στο κενό».