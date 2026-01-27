Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

0

Συλλυπητήρια μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Φάμελλο και τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Τασούλας: Βαθιά θλίψη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα φιλάλθων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σωκράτης Φάμελλος: Βαθιά οδύνη

Την οδύνη του για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τα συλλυπητήρια στους συγγενείς εξέφρασε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Αγγελούδης: Ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.