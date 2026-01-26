Φάμελλος: «Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα μας γεμίζει θλίψη»

0

«Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών»

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

«Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών. Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος, ενώ ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος.

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους», καταλήγει.