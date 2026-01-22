Μαρινάκης: Επίκειται και νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους

0

«Όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων, θα απολογηθούν κάποια στιγμή;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για την ευλογιά και τι να περιμένουν οι κτηνοτρόφοι ανέφερε τα εξής: «Έγινε σύσκεψη πριν από λίγο. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Αξίζει τον κόπο να θυμηθείτε τι γράφτηκε και από διάφορα μέσα, διάφορα δήθεν έγκυρα ρεπορτάζ, για να καταλάβετε ότι η μέθοδος της παραπλάνησης της κοινής γνώμης όπως έγινε στα Τέμπη είναι μοτίβο για κάποιους συναδέλφους σας και πρακτική για κάποια μέσα ενημέρωσης. Έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και επιχειρήματα που λένε ότι ο εμβολιασμός θα καταστήσει προβληματικές εξαγωγές κρίσιμων προϊόντων όπως η φέτα. Όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων, θα απολογηθούν κάποια στιγμή; Οι δράκοι που διακινούνται έχουν τεράστιους κινδύνους».

Σε ερώτηση τι να περιμένουν τώρα οι κτηνοτρόφοι ο κ. Μαρινάκης είπε πως ό,τι έχει πει η κυβέρνηση ισχύει στο ακέραιο, ενώ επίκειται και νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.

Ερωτηθείς για τη χθεσινή κακοκαιρία και αν η κυβέρνηση εμπιστεύεται ακόμα τον αρμόδιο υπουργό Γ. Κεφαλογιάννη ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι χθες δεν ήταν μία μέρα που απλώς έβρεχε και η απόφαση ελήφθη και είχε να κάνει για την ασφάλεια των πολιτών. Πρόσθεσε πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ως προς τον αρμόδιο υπουργό ανέφερε ότι τόσο η διαχείριση και τώρα και στην αντιπυρική περίοδο δείχνει μια πολύ σημαντική βελτίωση και επί των δικών του ημερών και επί των ημερών των προκατόχων του σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι το 2019. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως οι εκκενώσεις έχουν μεγάλη σημασία και είναι κάτι που δεν είχε η χώρα μας και τώρα έχουν αποβεί σωτήριες.

Για την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την Mercosur ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ήταν με τη σωστή πλευρά. «Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου αυτή η στάση θα δικαιωθεί. Σεβαστή η απόφαση αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να θεωρούμε ότι δεν θα κάνει καλό στο τέλος της ημέρας στα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και άρα και των Ελλήνων παραγωγών. Επί της ουσίας της ψηφοφορίας στην πραγματικότητα μιλάμε για παιχνίδι καθυστέρησης. Κονταίνει τη μεγάλη σημασία που έχει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Την πολιτική ουσία της συμφωνίας την έκρινε το ευρωκοινοβούλιο. Εμείς ψηφίσαμε με αίσθημα ευθύνης», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν αυτή η καθυστέρηση δίνει πλεονέκτημα στους Έλληνες παραγωγούς να προετοιμαστούν, απάντησε πως «εγώ το εκλαμβάνω ως χαμένο χρόνο». Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν τέθηκε θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Για όσα είπε η Μιλένα Αποστολάκη ότι αποκλείονται μάρτυρες από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκη δήλωσε πως κανένας μάρτυρας δεν αποκλείεται. «Παιχνίδι εντυπώσεων αλλά όπως βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι καν αμετακίνητη η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ αλλά κουνιέται και πάει προς τα πίσω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας με άλλα λαϊκίστικα κόμματα», σημείωσε.

Σχετικά με την πρόταση του Ντ. Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι πολύ σύνθετο ζήτημα και γι' αυτό όποια απόφαση πάρει η χώρα μας, θα την πάρει σε συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους. «Δεν πρόκειται να ληφθεί καμία βιαστική απόφαση, ούτε να είναι ερήμην του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα όπου η καρδιά της, η ψυχή της, είναι στην Ευρώπη. Είναι δεδομένη η στρατηγική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ, είναι δεδομένη η βούλησή μας αυτή να εντείνεται συνεχώς με αμοιβαία οφέλη αλλά η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει ευρωπαϊκή χώρα. Επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα, έδωσε αναλυτικές απαντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης, υπάρχει συγκεκριμένο ψήφισμα του ΟΗΕ το 2803 το οποίο η Ελλάδα υπερψήφισε. Σήμερα ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες και οτιδήποτε νεότερο θα γίνει γνωστό», πρόσθεσε.

Για τον λόγο που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή διακομματική συζήτηση στη Βουλή, ενώ δεν ταξίδεψε για το Νταβός, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η χθεσινή συζήτηση ήταν εναρκτήρια για μια διαδικασία όπου στόχος είναι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα να συνδράμουν με τις σκέψεις και τις απόψεις τους. «Ήταν μια τεχνική στην πραγματικότητα συζήτηση. Ο πρωθυπουργός όχι μόνο θα συμμετέχει αλλά θα δώσει το παρόν και σε επίπεδο προτάσεων και ο ίδιος και σε επίπεδο υπουργείου η κυβέρνηση. Ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού ήταν διήμερη παρουσία του στο Νταβός και μάλιστα η μία εκ των δύο ημερών ήταν η μέρα που ξεκίνησε η συζήτηση για τη διακομματική. Η χθεσινή ημέρα όμως λόγων των έκτακτων καιρικών φαινομένων και λόγω της ανάγκης να είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα, μετακίνησε την αναχώρηση για σήμερα το πρωί. Και σήμερα το πρωί δεν ήταν εφικτή η προσγείωση στη Ζυρίχη σε αυτές τις χώρες και γι' αυτό δεν μετέβη στο Νταβός. Πολιτικά μιλώντας δεν είναι περίεργη η στάση της κυβέρνησης, ούτε του πρωθυπουργού αλλά κάποιων κομμάτων που ενώ θα συμμετέχουν, δεν ψηφίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ας ελπίσουμε να καταλάβομε όλοι ότι μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε με το να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο κ. Μαρινάκης είπε πως και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κυβέρνηση έχει ψηλώσει τη χώρα. «Η Ελλάδα εξοπλίζεται και μεγαλώνει όσο ποτέ και αυτό πιστώνεται συνολικά στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό και των διατελεσάντων και εν ενεργεία υπουργών. Η κυβέρνηση έχει και θέματα στα οποία πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Τα θετικά είναι περισσότερα αλλά πρέπει να δουλέψουμε για λάθη και αρρυθμίες», σημείωσε.

Για την εγκωμιαστική αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στον πρώην υπουργό Άμυνας και αν αυτό συνιστά διαμάχη με τον νυν, ο κ. Μαρινάκης είπε πως δεν υπάρχει χώρος για διαμάχη και πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει διαμάχη. «Οι δύο υπουργοί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο πρωθυπουργός έθεσε μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες την υγεία όπου γίνεται σημαντικό έργο. Το μόνο που έχει να δώσει την κυβέρνηση είναι τα παραδοτέα και όχι να αναλωνόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε.