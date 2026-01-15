Κεραμέως: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση απασχόλησης στον ΟΟΣΑ

0

«Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια»

«Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ το Γ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, μια εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, στις ηλικίες 15-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το Γ΄ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους», τονίζει η κ. Κεραμέως.