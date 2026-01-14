Τσιάρας: Δεν αποτελεί δείγμα δημοκρατίας ούτε δείγμα ελευθερίας ο βανδαλισμός σε τρακτέρ αγροτών

0

Ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας είναι η μοναδική που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα και την πολύ χαμηλότερη τιμή

Δεν αποτελεί δείγμα δημοκρατίας ούτε δείγμα ελευθερίας ο βανδαλισμός σε τρακτέρ αγροτών της Νίκαιας που προσήλθαν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου, δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να προσέλθει στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη , ο υπουργός είπε ότι «είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθαν στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική».

Σύμφωνα, άλλωστε, με τον ίδιο, «η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν γιατί δεν το κάνουν. Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο για να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί πλέον κάποιες συμπεριφορές να πλήττουν την ελληνική κοινωνία και να δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».

Για το αγροτικό ρεύμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι η χώρα μας είναι η μοναδική μεταξύ των ευρωπαϊκών που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα και την πολύ χαμηλότερη τιμή, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Ανακοίνωσε πως ότι «όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση εδώ και ένα χρόνο και είναι συνεπείς, θα πέσουν και αυτοί στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Όσοι μπουν τώρα σε ρύθμιση, σε δώδεκα μήνες θα έχουν χαμηλό φθηνό αγροτικό τιμολόγιο».

Σχετικά με τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ξεκαθάρισε ότι «θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή η οποία δημιουργείται τώρα και η οποία, μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα μπορεί σε άμεσο χρόνο να δίνει τη δυνατότητα (μέσω ενός ειδικού αριθμού, μιας και θα υπάρχει αίτηση και θα είναι γνωστή η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο καθένας με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ και τις συγκεκριμένες παραγωγές που έχει) να αφαιρείται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης" προσθέτοντας ότι θα αφαιρείται και ο ΦΠΑ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό όφελος για τον αγροτικό κόσμο.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «οι αγρότες πρέπει να γίνουν όντως μικροί επιχειρηματίες, να κατανοούν ποια είναι η πραγματικότητα, να μπορούν να υπολογίζουν με βάση τη δραστηριότητά τους, τα έξοδά τους, τα προσδοκώμενα εισοδήματα, ποια μπορεί να είναι η θέση τους και τι ακριβώς μπορούν να πετύχουν σε όλη αυτή τη δική τους προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να υιοθετήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και τη γενικότερη εξέλιξη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει η συνθήκη της ανταγωνιστικότητας, που είναι βασικός λόγος βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα».