Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί

«Πολύ ουσιαστική, ειλικρινής και παραγωγική», την χαρακτήρισε ο Μητσοτάκης - «Έγινε σε πολύ καλό κλίμα», είπαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών

Οι συνομιλίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρόσκλησης για διάλογο, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέθηκαν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, ενώ υπάρχουν βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Εκπροσωπώντας τη φυτική παραγωγή της Κρήτης, μαζί με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας, ο κ. Ορφανουδάκης μίλησε για μια μαραθώνια συνάντηση διάρκειας άνω των τριών ωρών με τον πρωθυπουργό, κατά την οποία, όπως τόνισε, τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών του νησιού. Όπως ανέφερε, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη σημασία της φυτικής παραγωγής της Κρήτης και δεσμεύτηκαν ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή και τους εργάτες γης.

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συνάντηση. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Από κει και πέρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν και πράξεις», τόνισε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ ουσιαστική, ειλικρινής και παραγωγική η συνάντηση

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ' όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων», συνέχισε.

Και υπογράμμισε: «Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι' αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. 'Αρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Κυβερνητικές πηγές: Παραγωγικές και χρήσιμες οι συνομιλίες

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν και επισημαίνουν ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σε λίγη ώρα αναμένεται δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.