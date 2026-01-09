Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια, το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη

0

Στο ζήτημα της διαγραφής των αιώνιων φοιτητών από τα μητρώα των δημόσιων πανεπιστημίων και στη νέα εποχή για τα δημόσια πανεπιστήμια καθώς δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σήμερα, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής 308.000 κατ' όνομα φοιτητές, φοιτητές φαντάσματα, διεγράφησαν από τα μητρώα των πανεπιστημίων» τονίζει.

Επίσης σημειώνει ότι το τέλος του 2025 μάς βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημόσιων πανεπιστημίων. «Τελειώνουμε πια με μια πρακτική δεκαετιών η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μια νέα εποχή» αναφέρει.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός παρουσιάζει μια φωτογραφία με το πώς ήταν το κυλικείο της Νομικής και πώς έγινε και μια φωτογραφία της νέας βιβλιοθήκης του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: «ένας χώρος ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες μεταμορφώθηκε σε έναν πραγματικό χώρο γνώσης για τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» σημειώνει.

«Αυτή είναι η εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε. Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.