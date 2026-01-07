Φαραντούρης: Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα

0

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή»

«Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού» αναφέρει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να τεθεί εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα ο Ν.Φαραντούρης δήλωσε:

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».