Παύλος Μαρινάκης: Το Plan B θα πρέπει να έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις για αυτούς που αρνούνται τον διάλογο

«Όλα τα τυχερά δελτία, όλες οι Πόρσε του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξεκίνησαν το 2019»

Το πλαίσιο μιας περιόδου έντονου δημόσιου ελέγχου και κριτικής ενημέρωσης, έθεσε στη συνέντευξή του ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο «Black Box» του parapolitika.gr, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η προώθηση μεταρρυθμίσεων. Όπως είπε: «Πρέπει να είσαι κυρίως για τα δύσκολα» και προσέθεσε ότι οι περιστάσεις απαιτούν σαφήνεια και αποφασιστικότητα απέναντι σε φαινόμενα που υπονομεύουν τη δημόσια εμπιστοσύνη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λογοδοσία του κράτους και οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφάνεια, χωρίς συγκαλύψεις ή αυθαίρετες ενέργειες, τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είναι «η πιο χαρακτηριστική συζήτηση για την κακή πλευρά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας» και εξήγησε: «Σε τι φταίμε; Φταίμε ότι σε αυτό που γίνεται τώρα, με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αργήσαμε πολύ να το κάνουμε. Κι αυτό μας το χρεώνει ο κόσμος».

«Όλα τα τυχερά δελτία, όλες οι Πόρσε του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξεκίνησαν το 2019. Φταίμε κι εμείς που αργήσαμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε; Φταίμε και παραφταίμε» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση καλύπτει πρόσωπα και καταστάσεις, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε: «Η ίδια κυβέρνηση έβαλε μία τάξη στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια, που επί των ημερών της αντιμετώπισε το οργανωμένο έγκλημα ή πιο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις γύρω από εφορίες, φυλακές, πολεοδομίες, από παράνομες συνταγογραφήσεις. Οι υποθέσεις αυτές πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης και πολλοί εκ των πρωταγωνιστών αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων πήγαν και στη φυλακή, πάνε στη φυλακή».

Αναφερόμενος στα Τέμπη, διευκρίνισε: «Τώρα, δεν θεωρώ ότι είναι η ίδια περίπτωση ποινικά, δηλαδή, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ενόχων ή των πιθανών ενόχων, τα Τέμπη. Εδώ μιλάμε για μια εθνική τραγωδία για την οποία υπάρχουν τεράστιες ευθύνες πολιτικές και, ενδεχομένως, πιθανότατα και ποινικές και, ενδεχομένως, και κάποιοι με πολιτικών προσώπων ποινικές ευθύνες».

«Όσον αφορά στα Τέμπη, πρώτη φορά η δικαιοσύνη θα κρίνει μία τόσο σοβαρή τραγωδία με τόσους πολλούς κατηγορούμενους. Δεν υπάρχει άλλη τραγωδία, που να έχουμε 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, δύο πολιτικούς, δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο, οι οποίοι θα πάνε να κριθούν από ανώτατους δικαστές στο δικαστικό συμβούλιο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και αυτοί θα πουν και ποια μπορεί να είναι τα αδικήματα και ποια μπορεί να είναι και η ευθύνη τους» επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «δεν συγκαλύπτει, δεν είναι μία Εξεταστική που συσκοτίζει, δεν είναι μια εξεταστική που ρίχνει σκοτάδι αλλά ρίχνει φως, όλα αυτά είναι στο φως. Στο φως είναι και η ένδεια επιχειρημάτων κάποιων μαρτύρων, στο φως είναι και η γραφικότητα κάποιων άλλων, στο φως είναι και ο τρόπος που προσπάθησαν να πλουτίσουν για δεκαετίες».

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε: «Τι προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση: Η τακτική που ακολουθεί σε όλα τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ένα υπαρκτό σοβαρό ζήτημα με ποινικές προεκτάσεις, όπως είναι η υπόθεση και για κάποιους άλλους σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι μια νοσηρή κατάσταση δεκαετιών, όπου κάποιοι απατεώνες έπαιρναν ή παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν ή έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις από λεφτά που δεν έπρεπε να πάρουν καθόλου. Αυτό είναι τα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για το ζήτημα των αγροτών και το κλείσιμο των δρόμων ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες και μάλιστα όχι όλοι οι αγρότες, αλλά μία μερίδα, προφανώς όχι η πλειοψηφική των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» και εξήγησε ότι στα μπλόκα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα: «Η πρώτη και κυριότερη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα με τους οποίους είμαστε όλοι μαζί ως πολίτες πριν και πάνω από όλα. Κανείς δεν είναι αντίθετος στο αίτημα ενός αγρότη, ενός κτηνοτρόφου το κράτος να τον στηρίξει όσο παραπάνω μπορεί για το κόστος παραγωγής».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Μαζί με αυτούς όμως έχουν παρεισφρήσει και διάφοροι, οι οποίοι δεν είναι οι πολλοί, είναι κάποιοι λίγοι που φωνάζουν ίσως και παραπάνω των οποίων το πάρτι τελείωσε».

Είπε ακόμα ότι τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες και όχι η αστυνομία. «Η αστυνομία κρίνει εάν είναι ασφαλής η διέλευση στους δρόμους που αφήνουν ανοιχτούς οι αγρότες» σημείωσε και εξήγησε: «Η αστυνομία βρίσκεται όπου μπορεί, πρώτον, για να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής η διέλευση στους παραδρόμους, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και ειδικά αυτές τις ημέρες, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων και σοβαρών ατυχημάτων. Και η αστυνομία είναι και σε διάφορα σημεία για να προστατεύσει νευραλγικής σημασίας».

Για τον πρωτογενή τομέα, ανέφερε: «Υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν χθες. Το ένα είναι ο πρωτογενής τομέας. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές που ήδη υλοποιούνται να ολοκληρωθούν. Όλα αυτά τα ορόσημα, τα οποία τα σημείωσε ο κύριος Τσιάρας, που κάποια έχουν υλοποιηθεί και κάποια υλοποιούνται στο πλαίσιο των αιτημάτων αγροτών. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, και η μακροπρόθεσμη είναι μια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, διακομματική που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός».

«Και το άλλο σχέδιο η εκκένωση των μπλόκων», συνέχισε και εξήγησε: «Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan B. Γιατί το λέω αυτό; Πρώτον. Για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, καμία αρχή αστυνομική που να έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακά στον κόσμο πουθενά να ρυμουλκήσει 4.000-5.000 τρακτέρ. Αυτά μπορεί η πολιτεία και οφείλει είναι να επιβλέψει, να εφαρμόζει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους».

«Το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών και Θυμάτων των Τεμπών, διευκρίνισε: «Δεν εκπροσωπώ μια ανεξάρτητη αρχή, που είναι η ΑΑΔΕ, αλλά εικάζω εκ της κοινής λογικής, όπως είπα και στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, ότι από τη στιγμή που ένας άλλος συγγενής έκανε μία δημόσια καταγγελία για κάτι… Έγινε μία καταγγελία και φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι, ότι ελέγχεται όπως όλες οι αντίστοιχες δημόσιες καταγγελίες και θα ήταν πρόβλημα να μην γινόταν έλεγχος γιατί εκεί θα μπορούσε να πει κανείς για συγκάλυψη. Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων. Όσο η ιερή είναι μία μάνα που έχασε την κόρη της, το γιο της, ένας συγγενής, αντίστοιχα, τόσο ο ιερός είναι και ένας άλλος συγγενής που λέει δημόσια κάτι άλλο και δεν τους βάζουμε στο ζύγι», ενώ διευκρίνισε ότι: «Δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση».

Προαναγγέλλοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει τον Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών, δηλαδή το Άρθρο 86 του Συντάγματος, δήλωσε: «Η κυβέρνηση, το ξαναλέω, παρά τα πολλά που άκουσε, ούτε ξυλόλια μετέφερε, ούτε βαγόνια εξαφάνισε, ούτε νεκρούς είχε εξαφανίσει. Θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν, το ξαναλέω, τόσοι κατηγορούμενοι για μια εθνική τραγωδία, όπως συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν, δεν έχουν ξαναϋπάρξει. Και το επόμενο βήμα είναι να αλλάξουμε και το Άρθρο 86 και θέλουμε να γίνει από των ημερών μας αυτό, εφόσον μας επανεκλέξουν οι πολίτες και μαζί και με τα υπόλοιπα κόμματα, ούτως ώστε από εδώ και στο εξής καμία δίωξη πολιτικού να μην περνάει από το φίλτρο των κομμάτων».

Όσο για την πορεία της κυβέρνησης και τα νέα κόμματα που προετοιμάζονται, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η επιτυχία ή η αποτυχία μας ως κυβέρνηση δεν εξαρτάται από άλλο κόμμα».

«Ο φυσικός μας σύμμαχος είναι η κοινωνία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε: «Αν με ρωτάτε με ποιον θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, η πρόσφατη πολιτική ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ», αλλά όπως είπε: «Το ΠΑΣΟΚ, το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, έχει αλλοιωθεί, έχει αλλάξει».

Για την κριτική Βενιζέλου, Καραμανλή και Σαμαρά, δήλωσε: «Δεν απαντώ ούτε στον κ. Βενιζέλο ούτε στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Και θεσμικά δεν απαντώ ευθέως και εκ πεποιθήσεως. Απαντώ στην κοινωνία και στα παράπονά της με τις πολιτικές μας».