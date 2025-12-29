Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

0

Το «παρών» δίνουν πρόσωπα κυρίως από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας

Σε κλίμα συγκίνησης τελείται το μεσημέρι της Δευτέρας η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Το παρών δίνουν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο μεταξύ των οποίων ο Κώστας Αρζόγλου και ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά και του πολιτικού κόσμου: ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Λιάνης, η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός, τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα.

Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το ΜέΡΑ25.