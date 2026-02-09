Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη

0

Ήταν ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης

Συγγενείς και άνθρωποι από το περιβάλλον του αποχαιρέτησαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, τον Λάκη Ραπτάκη.

Ο Λάκης Ραπτάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αιφνιδιαστικά, μετά από καρδιακό επεισόδιο, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο της Γλυφάδας, όπου φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που ταυτίστηκε με τη νυχτερινή διασκέδαση.

Από τους πρώτους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Βάνα Μπάρμπα, με την οποία είχε ζήσει έναν έντονο και θυελλώδη έρωτα από το 1998 έως το 2000. Η ηθοποιός συνοδευτόταν από την κόρη της, Φαίδρα.

Λάκης Ραπτάκης, η κυρίαρχη μορφή του nightlife των ’80s και ’90s

Ο Λάκης Ραπτάκης ήταν μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Λάκης Ραπτάκης θεωρούνταν μορφή-σταθμός στο ελληνικό nightlife. Όπως σημειώνει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του, «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Τη δεκαετία του 1980 και του 1990 βρέθηκε στο απόγειο της δραστηριότητάς του, φτάνοντας –σύμφωνα με συνεργάτες του– να ελέγχει έως και 46 μαγαζιά διασκέδασης, από νυχτερινά κέντρα μέχρι μπαρ και κλαμπ, όπως αναφέρει το npress.gr.

Πέρα από την επιχειρηματική του πορεία, το όνομά του απασχόλησε συχνά τα μέσα και για την προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερα γνωστός ήταν ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα την περίοδο 1998–2000, σχέση που έληξε με έντονη δημόσια αντιπαράθεση. Συγκεκριμένα η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για ζήλια, καθώς εκείνη είχε τότε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή – μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από την άλλη ο Λάκης Ραπτάκης υποστήριζε πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη διέψευδε.

Ο Ραπτάκης αφήνει πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στη βιομηχανία της διασκέδασης, έχοντας συνδεθεί με μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής και θεσσαλονικιώτικης νύχτας,