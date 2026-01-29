Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στις τρεις νεκρές εργαζόμενες της «Βιολάντα» – Θα συνεχιστούν οι εργασίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων

0

Οι τρεις μοιραίες παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σήμερα στις 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύεται η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων και στις 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύεται η Αγάπη Μπουνόβα.

Στον χώρο των καμένων εγκαταστάσεων θα συνεχιστούν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού από τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί από τα συντρίμμια, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στελέχη της πυροσβεστικής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στον δήμο Τρικκαίων έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτήρια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις, ενώ στις κηδείες των θυμάτων θα κατατεθούν εκ μέρους του δήμου στεφάνια και θα παραστούν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μοιραίες παραλείψεις

Νέα τροπή έχουν πλέον πάρει οι έρευνες για την πολύνεκρη καταστροφή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς στο κάδρο των πιθανών αιτίων μπαίνουν πλέον τα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο κάποιο βαρύ μηχάνημα ή εργασία κατά την επίστρωση της ασφάλτου να προκάλεσε τη διάτρηση σωλήνα που μετέφερε προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς τη μονάδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες καυσίμου, οι οποίες αντί να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα, διοχετεύτηκαν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Η δικαιοσύνη ερευνά τώρα αν το συγκεκριμένο υπόγειο ήταν δηλωμένο στις αρμόδιες αρχές ή αν αποτελούσε μια αυθαίρετη κατασκευή που λειτούργησε ως «αποθήκη» εκρηκτικού μείγματος.

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία.

Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία: