Σε βαρύ πένθος οι κηδείες των τριών γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα

Αύριο η κηδεία των άλλων δύο εργατριών

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Αρχικά στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου ψάλθηκε στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων. Μία ώρα αργότερα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία, στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» τελέστηκε σήμερα το πρωί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής από τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο.

Τον Μητροπολίτη συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.

Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.