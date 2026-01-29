Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

0

Παρέμβαση στην οικία του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στα Τρίκαλα, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας, με αφορμή τον θάνατο πέντε εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας τα ξημερώματα της Δευτέρας 27/1.

Μέλη της συλλογικότητας έγραψαν συνθήματα στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού, χαρακτηρίζοντάς τον «δολοφόνο».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρουβίκωνας κάνει λόγο για καταγγελίες και εκκλήσεις εργαζομένων και σωματείων της περιοχής το προηγούμενο διάστημα, που αφορούσαν ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας και στη συντήρηση των μηχανημάτων. Παράλληλα, αναφέρεται σε πληροφορίες για έντονη οσμή αερίων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα αυτά ήταν γνωστά στην εργοδοσία.

«Οι 5 νεκρές εργάτριες ήταν μανάδες, κόρες, αδερφές, και από τη μια στιγμή στην άλλη οι οικογένειές τους δεν θα τις έχουν ξανά μαζί τους, γιατί τα κέρδη των αφεντικών μετράνε περισσότερο απ’ τις ζωές τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους οικείους τους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας.