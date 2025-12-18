Φάμελλος: Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πάρτι στα ΕΛΤΑ

0

Επανέλαβε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ μιας εξεταστικής επιτροπής

Τα δύο αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του μετά την ομιλία του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, σχολιάζοντας ότι σήμερα έκανε «πισωγύρισμα» και παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα, ο Σ. Φάμελλος ζήτησε να μείνουν ανοικτά και τα 204 κατάστηματα με αναλυτικό σχέδιο και να κατατεθούν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και εσωτερικού ελέγχου, προειδοποιώντας ότι θα «κριθεί» η κυβέρνηση εάν δεν τα δώσει.

«Καμία δικαιολογία για τη σημερινή κατάσταση δεν έχετε», σημείωσε, απαντώντας στον υπουργό, ενώ υπογράμμισε ότι εφόσον τα ΕΛΤΑ κατέστησαν βιώσιμα το 2020, «το πλιάτσικο που ακολούθησε, με αναθέσεις, κατατμήσεις δεκάδων εκατομμυρίων και "Πάτσηδες", οδήγησε να κλείσουν 204 καταστήματα, λανθασμένα και εις βάρος της ελληνικής υπαίθρου».

Επανέλαβε, τέλος, την θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ μιας εξεταστικής επιτροπής γιατί υπάρχουν και «πολιτικές ευθύνες και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος».