Αγρότες συγεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – «Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση»

0

Πέταξαν ζωοτροφές και σανό στον δρόμο

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, όπου αγρότες που έφτασαν με τρακτέρ διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όταν είδαν ότι η αστυνομία είχε αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του υπουργού.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο σε στάση αναμονής, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι «δεν θα φύγουν εάν δεν αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις». Κατόπιν έκκλησης του κ. Τσιάρα οι κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. αποχώρησαν.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι άδειασαν ζωοτροφές και σανό στον δρόμο έξω από το γραφείο του υπουργού, ενώ επέδωσαν σε συνεργάτη του ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα, π πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας κατήγγειλε τον υπουργό και τον κάλεσε να δώσει εντολή να ανοίξουν τους δρόμους.

Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε την Κυριακή στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, στη συνέλευση αποφασίστηκε αντιπροσωπεία του μπλόκου, να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο την Πέμπτη, στις 10:00 το πρωί.