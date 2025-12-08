Ένταση με πετροπόλεμο και χημικά μεταξύ αγροτών και αστυνομικών πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

0

Εκτεταμένα επεισόδια και έξω από το αεροδρόμιο Χανίων

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα πέριξ του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», όπου επιχείρησαν να φτάσουν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη.

Οι συμμετέχοντες, στην κινητοποίηση που ξεκίνησαν από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, είχαν στόχο να πλησιάσουν στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από την Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από την Λεωφόρο Ικάρου.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη είχε ξεκινήσει περίπου στις 11 το πρωί της Δευτέρας.

Συμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια. Στην επιμονή των συγκεντρωμένων αγροτών να πλησιάσουν πιο κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Η προσυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να σπεύδουν με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Σημειώνεται ότι το συλλαλητήριο προκάλεσε – όπως ήταν αναμενόμενο – μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και σε βασικές οδικές αρτηρίες του Ηρακλείου.

«Πόλεμος» και κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων

Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα βρίσκονται αυτή την ώρα στην «ημερήσια διάταξη» έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Τελικά πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛΑΣ. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και αυτή την ώρα υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια.