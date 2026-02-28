Ένταση στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ αστυνομικών και αγνώστων

0

Μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά από το μνημείο του άγνωστου Στρατιώτη πετώντας τους μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ προχώρησαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα πριν τα επεισόδια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 149 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο. Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.