Ένταση και μολότοφ στην πορεία για τα Τέμπη στην Θεσσαλονίκη

0

Ανθρωποκυνηγητό μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών

Κατά τη διάρκεια της πορείας για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών στην Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν επεισόδια επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΥΜΑΘ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μερίδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, στο ύψος του ΥΜΑΘ, με εκείνες να απαντούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

Η ένταση αναπτύχθηκε στα γύρω στενά, με κάδους απορριμμάτων να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ γίνεται και χρήση κροτίδων κρότου λάμψης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αυτή την ώρα η ένταση συνεχίζεται προς την περιοχή των Πανεπιστημίων, με το ανθρωποκυνηγητό μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να είναι σε πλήρη εξέλιξη…

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη και προσαγωγές.