Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» – Aγρότες εισέβαλαν στην πίστα

Η αναστολή αφορά όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το πόσο θα διαρκέσει

Στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» κατάφεραν να μπουν αγροτοκτηνοτρόφοι που από νωρίς το πρωί, πραγματοποιούν και στο Ηράκλειο κινητοποιήσεις.

Ως συνέπεια της παρουσίας των διαμαρτυρόμενων στην πίστα, είναι το κλείσιμο του αεροδρομίου, στο οποίο από τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας δεν εκτελούνται πτήσεις.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι νωρίτερα ενεπλάκησαν σε συμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους, απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την αστυνομία, περίπου 100-150 αγρότες αποσπάστηκαν από την κύρια ομάδα και μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του.

Η αναστολή αφορά όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις από το Ηράκλειο, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το πόσο θα διαρκέσει.